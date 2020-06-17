Açık hava düğünlerine ilgi artıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan düğün salonları 1 Temmuz'da açılacak. Salgın nedeniyle evlenecek çiftler son dönemlerde kapalı salon yerine açık hava konseptlerine daha fazla ilgi duymaya başladı. İstanbul'da açık hava düğünlerinin maliyeti ise konseptine göre 10 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

1 Temmuz sonrası düğün salonlarının faaliyetlerini yeniden başlatacağının duyurulmasının ardından düğün salonlarındaki randevu listeleri dolmaya başladı. Salgın sebebi ile tedirginlik yaşayan çiftlerin bir kısmı davetliler olmadan sade nikah yaparak evlenmeyi tercih ederken bir kısmı da açık alanda düğün konseptlerini tercih ediyor. Düğün salonları işletmecileri ise daha çok açık havada düğünlere talebin arttığını ifade ediyor. İstanbul'da açık havada düğün yapmak isteyenler ise 10 bin ile 30 bin lira arasında seçenekleri değerlendirebilir.

“Arayan çok ancak net tarih olmadığı için sözleşme yapamadık”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hem kapalı hem de açık alanda hizmet veren düğün salonunun işletmecisi Ayşegül Uzun, “Pandemi sebebiyle kapalı kaldığımız bu süreçte sürekli gündemi takip ederek bu konuda müşterilerin mağdur olmaması adına çalıştık. Bu süreçte düğün, nişan gibi organizasyonların yaklaşık 3'te 2'si ertelendi. İnsanlar düğünlerinden veya planlamış oldukları organizasyonlarından vazgeçmediler. 3'te 1'i ise de maddi ya da psikolojik nedenlerden dolayı iptal ettiler. Talepler çok fazla arttı. Geçen seneye göre kıyaslama yapacak olursak yoğunlukta bir fark yok. Kapalı kaldığımız bu dönemde bile çok fazla arayan oluyordu. Sadece net bir tarih belli olmadığı için sözleşme yapmıyorduk” ifadelerini kullandı.

“Müzik akışında halay ve horon olmayacak”

Yeni normalleşen dönemde düğün salonlarında alınacak tedbirler ile ilgili de konuşan Uzun, “Kapalı salonlarda havalandırma, sosyal mesafe gibi faktörler çok önemli oluyor. Davetlilerin sosyal mesafeli bir şekilde oturmaları için masalar ayarlandı. İki sandalye arasında 60 cm olması gerekiyor. Bu da 8 kişilik masaya tekabül ediyor. Salonun alması gereken masa sayısının yüzde 40'ı azalacak gibi duruyor. Suni havalandırmaya izin olmadığı için doğal hava sirkülasyonu sağlanacak. Müzik akışında halay ve horon olmayacak. Organizasyonlarda çiftetelli ve harmandalı gibi karşılıklı gerçekleştirilen oyunlar tercih edilecek” dedi.

“Kır düğünü fiyatları 10 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor”

Pandemi süreci sonrası çiftlerin açık hava düğününü daha fazla tercih ettiğine de değinen Uzun, “Açık havadaki düğünler daha çok rağbet görüyor. Son senelerde kır düğünlerine olan ilgi artmıştı. Açık havada düğün yapmanın maliyeti konumuna göre değişiyor. İstanbul'da kır düğünü yapmak isteyenler; 10 bin liradan 30 bin liraya ulaşan fiyatlarda düğününü yapabiliyor. Bu fiyatlar alanın konumuna ve düğünün içeriğine göre değişiyor. Pandemi döneminde davet mekanları çok güzel indirim ve kampanyalar yapıyorlar. Çiftler, hayallerindeki düğüne ulaşabilecek. Eskiden 100 kişiden 50'si kır düğünü yapmak isterken, şimdi ise 100 kişiden 70'i tercih ediyor diyebiliriz. Burada düğününü yapmak isteyen çiftler pandemiden dolayı çok fazla detay sorular soruyorlar. Bizlerde onlara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Düğünlerin ertelenmesinden dolayı yakın tarihlerde boş günlerimiz yok. Bu sene için neredeyse bitti diyebilirim. İleri bir tarihte düğün planlayan çiftlerin şimdiden harekete geçmesini tavsiye ediyorum. 2021'in çok fazla yoğun geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.