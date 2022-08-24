Açık havada sinema keyfi devam ediyor

Etkinliğin ikinci haftasında ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda', ‘Yaşamaya Bak' ve ‘Batı Yakası'nın Hikayesi' filmleri seyirciyle buluşacak.

Mağaza karması, özel etkinlikleri, misafirlerine sunduğu imkanlar, çocuklara özel eğlence alanları ve kolay ulaşımı ile İstanbul'un cazibe merkezleri arasında yer alan Akasya; misafirlerine açık havada film izleme keyfi yaşatıyor. Sinemaseverler, saat 21:30'da başlayan gösterimlerde, filmleri ücretsiz olarak izleyebiliyor. Geçtiğimiz hafta başlayan ve yoğun ilgi gören Akasya Açık Hava Sineması'nın ikinci haftasında ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda', ‘Yaşamaya Bak' ve ‘Batı Yakası'nın Hikayesi' filmleri beyazperdeye yansıyacak.

Ayrıca misafirlerin eski açık hava sinema günlerine nostaljik bir dönüş yaparken, farklı sürprizlerle de yazlık sinema ambiyansını deneyimleme fırsatı bulduğu Akasya Açık Hava Sineması'nda bu hafta 1 Eylül'deki ‘Yaşamaya Bak' gösteriminden önce Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşecek canlı dj performansları ile keyifli anlara müzik de eşlik edecek.

Program şu şekilde;

30 Ağustos 2022 Salı - Her Şey Her Yerde Aynı Anda

1 Eylül 2022 Perşembe - Yaşamaya Bak

3 Eylül 2022 Cumartesi - Batı Yakası'nın Hikayesi