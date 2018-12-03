"Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı

Acil Tıp Uzmanı Dr. Uğur Özkula ise “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” haftasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Uğur Özkula, “İnsanlık, tarih boyunca pek çok hastalıkla savaştı. Hep mutlak zaferleri olmadı. Kayıplarından öğrendikleriyle mücadeleye devam etti. Yüzyıllar boyu süren, nice hayatlara, paralara mal olan, tecrübelerle harmanlanmış uçsuz bucaksız bir bilgi birikimi kazandı. Bu birikim elbette çok önemli aşamalar kaydetti. Ancak insanların hastaları tanımak, hastalıkları fark etmek, etkeni bulmak, tedaviyi sağlamak döngüsündeki zamana karşı savaşı hiç hız kesmedi" diye konuştu.

Dr. Özkula, "Değişen yaşam şartları, artan insan ömrü, yaşam tarzlarımız, aşılması gereken yeni zorlukları da beraberinde getiriyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan doğasını tehdit eden sayısız hastalık ile baş etmeye çalışıyoruz. Bu etkenlerin üstesinden gelmeye çalışırken de mevcut bilgilerimiz ışığında, artık biliyoruz ki; pek çok yaşamı tehdit edici hastalık ya da yaralanmanın tedavi başarısı, hastaların hastanede aldıkları bakım hizmeti kadar, hastane öncesi uygulanan acil sağlık hizmetinin kalitesiyle de ilişkilidir. Artık hepimizin hayatının bir parçası olan, sağda solda duyduğumuz; kalp krizi, inme, ciddi enfeksiyonlar vb. gibi modern toplumlarda insanların başta gelen ölüm sebepleriyle mücadelede hızlı olmak, doğru tedaviye erken başlamak en önemli silahlarımız. Bu da yalnızca iyi organize olmuş, bilgi ve ekipman yönünden donanımlı sağlık personelinin yer aldığı etkin bir acil sağlık hizmeti ile mümkündür. Zor anlarımızda aklımıza ilk düşen numara olan '112' bu anlamda en büyük şansımız ve fırsatımızdır” dedi.

“112 personelinin sınırlı imkanlarla en iyi hizmeti vermeye çalışan fedakar sağlık çalışanları olduğu unutulmamalıdır”

Dr. Özkula, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin önemi ve gücü giderek artmaktadır. Bu nedenle kutlanmakta olan '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın' insanlarımızın bu konudaki farkındalığının arttırılabilmesi yönünde önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu sağlık organizasyonunun büyük sorumluluğu devlet organlarına aittir. Yine de bu hafta vesilesiyle hatırlatmak gerekirse, mevcut 112 sisteminin daha etkin çalışabilmesi için vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. Temel sağlık bilgisi, ilk yardım uygulamaları konularında sürmekte olan programlara katılmak, kendilerini geliştirmek her vatandaşın görevidir.”

112 acil sağlık personelinin sınırlı imkanlarla en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını söyleyen Dr. Özkula, “Bir diğer önemli husus da 112'nin omurgasının sınırlı imkanlarla en iyi hizmeti vermeye çalışan fedakar sağlık personeli olduğunun unutulmaması gerekliliğidir. Omuz omuza çalıştığımız bu arkadaşlarımızın en önemli sorunu ne yazık ki artan sağlıkçıya yönelik şiddettir.”

"112'nin gereksiz ve acil olmayan çağrılarla meşgul ediliyor”

En önemli sorunun sağlık çalışanına yapılan şiddetin olduğunu ve bir diğer önemli konunda gereksiz çağrılar olduğunu söyleyen Özkula, "112'nin gereksiz ve acil olmayan çağrılarla meşgul ediliyor olması sağlık personelinin yaşadığı bir diğer önemli sorundur. Bu durumların bertaraf edilememesi halinde etkin bir hizmet sağlanamayacağı açıktır. Acil sağlık hizmetlerinin etkinliği, her bireyin yaşam kalitesini doğrudan arttırabilecek güçtür. Bu güce katkı koyan tüm sağlık emekçilerini saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.