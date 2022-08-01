Açılımsoft, ihracat hedefini Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika olarak belirledi

Satış ve dağıtım sektöründe yer alan işletmelerin tüm iş süreçlerini kapsayan ticari ve mobil yazılım uygulamaları geliştiren YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Açılımsoft, rotasını Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika'ya çevirdi. Firmalara özel geliştirdikleri çözümlerin yanı sıra Three-S ve SDR ürünleriyle de 20'den fazla büyük referansa ulaşan şirket 40'tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç etmeyi hedefliyor.

Geliştirdiği ürünler ve verdikleri hizmetlerle orta büyüklükteki firmalardan uluslararası firmalara kadar pek çok farklı ölçekteki şirkete hizmet veren ve 2003 yılında faaliyete geçen Açılımsoft, 10 seneyi aşkın süredir YTÜ Yıldız Teknopark'ta çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılına kadar sadece firmalara özel çözümler sunan Açılımsoft son dört yıldır geliştirdiği saha yönetim ürünü Three-S ve bayi yönetim sistemi SDR ile de müşterilerine hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl önemli bir yatırım alarak İstanbul Ticaret Borsası'na, Kote ARD Grup bünyesine dahil olan firma, başta Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç etmeyi hedefliyor.

“Ürünleşme avantaj sağladı”

Uzun süre firmalara özel yazılımlar geliştirdiklerini belirten Açılımsoft Genel Müdürü Murat Develi, Beş yıl önce verdikleri ürünleşme kararının kendileri için bir kırılma noktası olduğunu ifade etti. Dağıtım sektörüne yönelik olarak hazırlanan ve geliştirilmiş bir bayi yönetim sistemi olan SDR ile saha yönetiminde kullanılan Three-S isimli ürünlerini bugün 20'den fazla büyük referansa sattıklarını dile getiren Develi ürünleşmenin avantajlarını, “Bir ürününüz olduğu zaman projelerin veya ihalelerin peşinde koşmanız gerekmiyor. Sadece kendi ürününüzün gelişmesine odaklanıyor ve onun hizmet satışını gerçekleştiriyorsunuz. Ek olarak personelimiz için de çalışma şartlarının standart olması, nadiren hafta sonları çalışmamız bir avantaja dönüştü” şeklinde açıkladı.

“Three-S kullanan firmaların satışlarında minimum yüzde 5 oranında artış görüldü”

Ürünlerinin içeriği hakkında bilgi veren Develi, “FMCG alanında çalışan ve sayıları yüzleri aşan merchandising ekipleri perakende noktalarını, marketleri ziyaret ederler, rafları düzeltirler, rakip ürünlerin fiyatlarını alırlar, gittikleri marketteki kendi ürünlerinin fiyatlarını alırlar, teşhirlerin ve rafların resimlerini çekerler ve bu bilgileri merkeze aktarırlar. Üretici firma, kendi ürününün pazar payını bu şekilde takip edebilir. Bu noktada söz konusu ekiplerin doğru şekilde yönlendirilmesi ve rotalarının tanımlanarak kontrolünün doğru bir şekilde sağlanması gerekir. Biz de saha yönetimini kolaylaştırmak adına Three-S ismini verdiğimiz ürünü hayata geçirdik. Şu anda üçüncü versiyonunda olduğumuz Three-S'i kullanan firmalarımızdan aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Ürünümüzü kullanan firmaların büyük bir kısmında yüzde 5'lik bir satış artışı gözlemledik” dedi.

SDR adını verdikleri bayi yönetim sistemi ürününün ise bayilerdeki stokları, satışları, fiyat, vade ve koşulları merkezi üreticide toplanmasını sağladığını belirten Develi, üreticinin bu şekilde tüm süreçlerini daha kolay planlayıp, yönetebildiğini ifade etti. Develi, bu ürünle aynı zamanda, üreticinin belirlediği şartlarda ve vadelerde promosyon ve kampanya süreçlerinin bayilerde uygulanmasını sağladıklarını da dile getirdi.

“Geçtiğimiz yıl itibariyle ARD Grup bünyesine dahil olduk”

Geliştirdikleri ürünlerle tamamen bir hizmet firmasına dönüştüklerini ifade eden Murat Develi, “Lisans satışını tamamen kaldırdık. Kiralama ve hizmet modeliyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda 20'den fazlası büyük olmak üzere 300 + referansla çalışıyoruz. Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle firma olarak güzel bir gelişme de yaşadık. Büyük bir yatırım alarak ARD Grup bünyesine dahil olduk” diye konuştu.

Hedef bölgeler; Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

Uluslararası arenada 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapma hedefleri olduğunu dile getiren Murat Develi, öncelikli bölgeleri ise Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika olarak sıraladı. Sistemlerinde yer alan çoklu dil desteği ve yerelleştirme seçenekleriyle müşterilerinin küresel operasyonlarındaki gereksinimlerini projelendirip, çözümlerimizi hayata geçirdiklerini söyleyen Develi, böylece kullanıcılarına tüm dünya operasyonlarını tek merkezden yönetme ve kontrol etme olanağı sunduklarına dikkat çekti.

“Teknoparktaki firma deneyimleri bizim için çok değerli”

YTÜ Yıldız Teknopark'ta yer almanın kendilerine farklı kapılar açtığını belirten Murat Develi, “Burada yer alan diğer firmaların deneyimleri bizim için çok değerli. Onun dışında Teknopark'ın sunduğu çeşitli avantajlarla karşılaştık. Örneğin, personel noktasında daha nitelikli ve daha deneyimli iş arkadaşlarına erişim sağlayabildik. Bunun gibi pek çok olumlu yönü olduğu için bu ekosistem içinde 2010 yılından bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Develi son olarak iş hayatında başarılı olmak isteyen gençlere ise şöyle bir tavsiyede bulundu;

“Hangi konumda ve hangi kurumda çalışıyorlarsa, kurumdan ve konumdan bağımsız olarak yaptıkları işi en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışsınlar. Unutmasınlar ki altın her zaman altındır. Çamura dahi düşse biri onu görür, altın olduğunu anlar ve çamurdan çıkartır, temizler, ait olduğu yere koyar.'