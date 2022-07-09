Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'in transferinde son aşamaya geldiklerini, bunun dışında birkaç oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Takımın yeni transferi Ozan Tufan ise Fenerbahçe'de yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu belirtti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yarın Fenerbahçe ile Sakarya'da saat 20.30'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Yardımcısı Tan Kesler, Teknik Direktör Shota Arveladze ve yeni transfer Ozan Turan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Acun Ilıcalı: “Bu yolda yürürken kafamda tek şey; başarı”

Bir amaç için yola çıktığını dile getirerek sözlerine başlayan Ilıcalı, “Bu amaç için de İstanbul'da önemli bir maç yapacak takımımız. Bundan 1 yıl önce bir hayalle yola çıktım. Hayalim de İngiltere'de bir futbol takımı sahip olmaktı. Hayalim 6 ay sonra gerçek oldu. Dünyanın en önemli futbol noktasında hayalimiz gerçekleşti ve Hull City'nin sahibi oldum. Bu yolda yürürken kafamda tek şey vardı; başarı başarı başarı. Başka hiçbir şeye konsantre olmadım. Başarılı olmak için de eklimden gelen her şeyi yaptım. Benim açımda hayat hep bir mücadele. Hull City ile de kendi alanımın dışında dünyanın en önemli sporu olan futbol dünyasına girmiş oldum” şeklinde konuştu.

“Benim hayalim Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak”

“Biz ilk 6 ayda Hull City'de misafirdik” diyen Acun Ilıcalı, cümlelerine şöyle devam etti:

“Şehir bizi misafir etti. Türk bayrağını tribünlerde dalgalandıran bir taraftar kitlesi var. Çok güzel bir şehrin güzel takımının sahibi olmak benim için ayrıcalık. İş hayatında her senem bir öncekinden daha iyi geçti. Takımı aldıktan sonra da takımda önemli gelişmeler oldu. Aldığımız gün düşme riski vardı. Fakat 15 puan küsur ile düşme hattının uzağında bitirdik ve artık biz misafir değiliz. Bu haziran itibarıyla takımın kadrosuyla ilgili biz tasarruf sahibi olabiliyoruz. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Benim hayalim Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak, takım olarak Türk halkının sahiplendiği bir takım olmak, bu güzel şehrin takımıyla, vatandaşlarımızı buluşturmak, dünyanın görmediği birlikteliği yaşamak.”

“Doğukan Sinik ile ciddi aşamaya geldik”

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Ilıcalı, “Bu yola çıkarken iyi bir ekip kurmam gerekiyordu. Shota'yı ilk seçenek olarak düşündüm. Shota ile görüşmemizde onun gözlerinde benim hayallerime olan inancı gördüm. O gün itibarıyla bu yolda beraber yürüyeceğimizi anladım. Kadro hayalimiz oldu, o da kısmet işidir. Allah bana yine çok güzel bir şey nasip etti, Ozan'ı transfer etme ihtimalim oldu. Fenerbahçe ile sorun yaşadığı için bize yakınlık gösterdiler. Ben de hemen ilk teklifimi Ozan'a yaptım. Yine karşımda hayallerini tam olarak gerçekleştirememiş ve gerçekleştirmek için fazlasıyla enerjisi olan, projeme inanan, olayın maddi tarafını konuşmayan, sadece başarı odaklı bir insanla konuştum. Allah izin verirse çok yakında biteceğini düşündüğüm transferimiz var, Doğukan. Hayallerimizi konuştuk onunla. Doğukan ile de ciddi aşamaya geldik. O da hayalleri olan bir kardeşim. Çok büyük bir yetenek, hayranıyım. Keşke olsa dediklerimizin hepsi birer birer olmaya başladı. Şu an 3 futbolcu ile daha görüşüyoruz, son aşamada. Bütün amacım bir aile takımı oluşturmak, beraber üzülen, beraber sevinen” değerlendirmesinde bulundu.

“Fenerbahçe başkanlığı düşünmüyorum”

"İlerleyen yıllarda Fenerbahçe başkanlığı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ilıcalı, şu şekilde cevap verdi:

“Fenerbahçe başkanlığı düşünmüyorum. Kafamda öyle bir düşünce yok. Çünkü çok yakın dostum olan Ali Koç şu anda başkan. Bakıyorum sabahtan akşama kadar telefonda Fenerbahçe için bir çaba içinde. Evet, sporsal başarısızlıklar olabilir ama bir tecrübe zamanı geçirmek gerekiyor. Başkanımız da o süreci geçirdi. Kulübün geleceğini çok parlak görüyorum. Başkanımız bu kadar mesai veriyorken, başkanlık koltuğuna yakışıyorken, ben Fenerbahçe ile ilgili aklımdan geçirmiyorum. Ama ne zaman destek istenirse her zaman hazırım.”

Hull City'i, ‘Türk takımı' olarak adlandıran Acun Ilıcalı, “Önceliği bizdeki yeteneklere vereceğim. Dünya platformuna çıkacak bütün yeteneklere kapımızı açacağız” açıklamasında bulundu.

Shota Arveladze: “Başkan ile konuştuğumuzda çok istedim, çok inandım”

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze ise duygularını, “Başkan ile konuştuğumuzda çok istedim, çok inandım. İlk günden sonra hemen oraya gitmek, işimin başında olmak istedim. Kulübü, futbolu seven bir taraftarı var. 1 maç kazandım sonra içeride 6 maç kaybettim. Bir reaksiyon görmek zorundaydık. Bir değişiklik yapmamız gerekiyordu, deplasman formasıyla içeride oynadık ve kazandık. Sonra da iyi şekilde bitirdik. Fenerbahçe maçı da çok önemli. Hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz” diye aktardı.

Ozan Tufan: “Fenerbahçe'de kırgınlıklarım var”

Acun Ilıcalı'ya kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Ozan Tufan, “Kısa bir görüşme oldu. Hayallerimizin bir parçası olmak ister misin dedi. Ben de olmak istedim. Sonra hoca ile konuştum. Hocanın beklentilerini karşılayabileceğimi, hala heyecanlı olduğumu söyledim. Premier Lig yolunda başarabileceğimizi söyledim. Premier Lig'de kısa bir süre de olsa oynadım. Takımı oraya çıkarmak için elimden geleni fazlasını yapma ümidiyle transfer oldum. Başarabileceğimize inanıyorum. Kendi oyun gücüme güveniyorum. Kafam sahanın içinde olduğu zaman daha iyi oynayabilen bir oyuncuyum. Bu Fenerbahçe dönemim de çok zor oldu. Hem taraftar hem kulüp açısında yoğun bir dönem geçirdim 7 yıl. Şimdi yeni bir serüven. Dilerim takımımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim” cümlelerine yer verdi.

Fenerbahçe'de son dönemde yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu da vurgulayan Ozan, “Hak etmediklerim var. Benim yaşamadığım bir sorun bana lanse edildi. O yüzden kırgınlıklarım var” dedi.

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de Başkan Acun Ilıcalı'ya destek olmak için her şeyi yaptığını ve kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.