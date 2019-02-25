Adalar Belediye Başkan Adayı Vural: "Eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atılacak"

Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün yeterince ilgi görmediğini belirten Vural, “Çocuklarımızın artık kendini geliştirebilecekleri bir faaliyet içerisinde olmaları gerekiyor. Su sporlarına önem vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün Adalar halkına hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyacağını belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Geçtiğimiz dönem orada bir havuz projesi geliştirilmiş. Okuldaki çocuklarımız havuzdan faydalanarak yüzme sporlarını gerçekleştirebilsinler diye bir çalışma başlatmışlar. Havuzlarını çocuklarımıza açacaklar. Onlar istiyorlar ki Adalar'daki bütün okullara imkanlarımızı açalım. Bütün çocuklar su sporlarından faydalansın diye güzel düşünceleri var. Ben çok takdir ettim ve gururlandım. Her türlü yardımı da esirgemeyeceğimizi söyledik. Kürek, yelken ve su topu gibi birçok su sporlarıyla alakalı sporcular yetiştiriyor. Çocuklarımız bu eğitimleri alabilecekler. Maddi, manevi biz de destekte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımıza olanak vereceğiz

Adalar'daki eğitimde çok büyük eksikler olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, bununla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi. Nüfus sayısı az olduğu için öğretmen gönderilmediğine dikkat çeken Vural, “İnsanlarımız Adalar'dan giderse nüfus tabii ki az olur. Onlara da hak veriyorum. Şu anki durumda şartlar gerçekten çok kötü. Biz buna bir dur demek için geldik. Şartlar ne kadar iyi olursa, halk da başka şehirlere gitmekten vazgeçer. Biz imkanları yaratmalıyız ki, çocuklarımız da bunu en iyi şekilde kullansın” dedi.

Sağlık konusu ile özel ilgileneceğiz

Yetersiz sağlık koşullarının önüne geçeceğini söyleyen Vural, “Adalar'da memnuniyetsizlik yaratan bir diğer faktör, sağlık. 50 bin nüfusun altındaki yerlerde devlet hastanesi açılamıyor. Biz Adalar'a özel bir uygulama yaptık ve buraya poliklinik açtırdık. Ama birçok açıdan yine eksik. Eksikleri geliştirip tamamlamak lazım” değerlendirmesinde bulundu.