Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, pompalı tüfekli saldırı hakkında konuştu

Başkan Gül, “ Burası koruma altında bir sit alanı. Dolayısıyla burada bir kaçak yapılaşmaya izin vermememiz gerekir” dedi.

Büyükada'da Adalar Belediye Binasına sabah saatlerinde gelen şahıs, belediye binasına doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, “Bizim edindiğimiz bilgilere göre, siyasi bir nitelik yok. Bizim gözaltına alınan kişi var. Olaya sebebiyet veren konu hakkında kendi incelememizde burası koruma altında bir sit alanı. Dolayısıyla burada bir kaçak yapılaşmaya izin vermememiz gerekir. Görevimizi yapmışız burada bir sorun yok. Zaman zaman ihtilaflar da çıkabilir. Biz sorunlarımızı silahla konuşamayız. Ülkede hukuk ve adalet normu var. Hukuk ve adalet normu içerisinde sorunlarımızı oturup konuşmak zorundayız. Ama hukuku, Adalarımızı, adaleti korumaya sonuna kadar devam edeceğiz. Silah hiçbir zaman sorunlarımızı konuşma yöntemi olamaz. Adalar'da ayrıca sit alanı olduğu için koruma duvarları var. Bütün bunlar içinde hayatımızı yaşarken karşılıklı oturup konuşacağız” dedi.