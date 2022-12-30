Adalar'da evcil hayvanlara çip taktırma yoğunluğu

Evcil hayvanlara çip takma işlemlerinde Tarım ve Orman bakanlığı tarafından belirlenen yasal sürenin son günlerinde Adalar'da yoğunluk yaşanıyor.

Adalılar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çip taktırmak için uğraş verirken, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feramis Çiftçi önderliğinde Ada halkının mağdur edilmemesi için gece yarısı saat 03.00, 04.00 sıralarına kadar kayıt girerek çalışıyor. Evcil hayvanlara çip taktırma süreci, 31 Aralık 2022'de sonlanacak.