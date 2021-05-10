Adalar'da hayvanseverlerden İBB'ye “kayıp at” tepkisi

Adalar'da bir grup hayvansever, İBB satın aldıktan sonra haber alınamayan atlar için siyah pankartlarla tepki gösterdi. Vatandaşlar Adalar'da çeşitli noktalara astıkları pankartlarla İBB'ye, "978 at nerede?", "Atları kime verdiniz?", "Hani atlar size emanetti?" diye sordu.

İBB Meclisi'nde alınan kararla Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan bin 200 at İBB tarafından satın alınarak, atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimi yetkilendirilmişti. Bu kararın ardından bazı atların çeşitli illere gönderildiği, bir kısmının ise Adalar'da olduğu ifade edilirken vatandaşlar, atların büyük çoğunluğunun nerede olduğunun bilinmediğini ifade ederek İBB'ye tepki gösterdi.

"978 at nerede, atları kime verdiniz?"

Hayvanseverler, tepkilerini siyah pankartlar üzerine "978 at nerede?", "Atları kime verdiniz?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" şeklinde sorular yöneltilen pankartları Adalar geneline astı. Vatandaşlar, atların nerede olduğuna ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal medyada İBB'nin satın aldığı atlardan olduğu iddia edilen bazı atların olumsuz koşullardaki halleri ise vatandaşların büyük tepkisini çekmişti.