Adalar'da orman yangın tatbikatı yapıldı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi, Adalar'da orman yangını tatbikatı gerçekleştirdi. Yaz sezonu öncesi gerçekleştirilen tatbikat için 4 itfaiye aracı Adalar'a götürüldü. Tatbikatta senaryo gereği saat 11.13 sıralarında Büyükada İstasyonu santraline telefon ile Büyükada Yörü Ali Plajında yangın olduğu ihbarı üzerine Adalar Orman Yangını Operasyon Planı tüm birimleriyle harekete geçti. Gelen ihbar doğrultusunda Adalar Orman Yangını Operasyon Planında yer alan tüm operasyon ekipleri, bölgeye sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Bölgeye gelen kara ekiplerinin çalışmasıyla yangına müdahale edildi. Senaryo gereği yangından etkilenen bir vatandaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa teslim edildi. Öte yandan tatbikatta perdeleme yöntemiyle yangına müdahale edilerek alevlerin önünü kapatılıp alevlerin başka bir yöne sirayet etmemesi engellendi.

“121 personel 26 kara aracı ve 6 deniz aracıyla bu tatbikatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz”

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, ”Bildiğiniz üzere yaz mevsimi başladı dolayısıyla yaz sezonu da açıldı. Adalar'ın özel bir yeri var. Yaz sezonu açıldıktan sonra burada popülasyon anlamında, nüfus yoğunluğu anlamında büyük bir hareketlilik oluyor ve yine Adalar'da ormanların çok olması dolayısıyla yangın riski çok fazla. 2022 yılının tatbikatlar yılı olması münasebetiyle bizlerde AKOM koordinatörlüğünde İtfaiye Daire Başkanlığı aracılığıyla buralarda bir tatbikat düzenlemek istedik ve İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı yine Adalar Yangın Operasyon Planı çerçevesinde burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata Büyükşehir Belediyemizin on birimi, bunun yanında Birinci Ordu Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ekipleri de katkıda bulundular. Şu anda 121 personel 26 kara aracı ve 6 deniz aracıyla bu tatbikatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Buradaki amacımız herhangi bir yangın durumunda kendi reflekslerimiz arttırabilmek. Burada yapacağımız tatbikat neticesinde ortaya çıkacak eksikliklerimizi tespit etmek, doğrularımızı saptamak ve bundan sonra bu eksikliklerimizi gidermek maksadıyla çeşitli önlemler almak” dedi.

Perdeleme yöntemiyle alevlerin sirayeti engellendi

Sözlerine devam eden Albayrak, ”Perdeleme yönteminden kasıt sirayeti önlemek. Çünkü biliyorsunuz normalde biz sadece meskun mahal veya meskun mahaldeki yerlere, yangınlara müdahale ediyoruz. Bu bir orman yangın tatbikatı değil. Çünkü orman yangın tatbikatı olduğu taktirde işin boyutu değişiyor, AFAD devreye girmek durumunda, bir üst çatımız olan. Bizler ormana sirayeti engellenebilmesi için bir sürü perdeleme sistemini geliştirdik. Bunu uyguladık. Dolayısı ile bunun sebebi de bu budur.” şeklinde konuştu.