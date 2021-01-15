Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Başsavcısı'na ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Bakan Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İstanbul Başsavcılığı görevine başlayan Sayın Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.