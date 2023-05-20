Adana Demirspor ile Beşiktaş 38. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor ile 38. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların, söz konusu maçlarda 17'ye 8 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 71 puanla 3. sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 63 puanla 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 38. randevu

Adana Demirspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 müsabakada siyah-beyalılar 17 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken Adana Demirspor ise 8 kez galip geldi. 12 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Kartal söz konusu maçlarda 56 gol kaydederken Adana temsilcisi ise 32 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyeti ile son bulmuştu.

Deplasman karnesi

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de 16 deplasman maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Şenol Güneş'in öğrencileri bu süreçte 28 gol attı ve 18 kez de kalesini gole kapatamadı. Kara Kartal, bu maçlarda 29 puan elde etti.

Kartal'da 4 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç bu maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Omar Colley ise ceza sınırında bulunan futbolcular. Bu oyuncular Adana Demirspor karşısında kart görmeleri durumunda Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Düdük Mustafa Kürşad Filiz'de

Adana Demirspor - Beşiktaş arasında oynanacak zorlu müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.