Adana derbisinde Özgür Yankaya düdük çalacak

Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor-Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin

24 Kasım Cumartesi

13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge

16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak

16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka

25 Kasım Pazar

13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam

16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay

16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya

19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp

26 Kasım Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker