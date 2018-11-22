Adana derbisinde Özgür Yankaya düdük çalacak

Spor Toto 1.
Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor-Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin
24 Kasım Cumartesi
13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge
16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak
16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka
25 Kasım Pazar
13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam
16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay
16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya
19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp
26 Kasım Pazartesi
19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker