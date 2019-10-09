Adana Lezzet Festivali, 3 günde 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Bu yıl 3'üncüsü 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali yerli ve yabancı 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Adana'nın yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu sene 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesi ve Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Anavarza Bal'ın Co-sponsorluğunda 3 gün süren festival, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den gelen 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festival kapsamında Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğini yansıtan mutfak atölyeleri ve şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, paneller, çocuk etkinlikleri, kentin önde gelen lezzet markalarının katkılarıyla düzenlendi. Kozan balıyla ünlü olan Adana'nın Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir role sahip olduğunu belirten Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, "Kozan'ın bal konusunda yetkinliği ve Türkiye'nin en zengin çiçek florasına sahip alanlarından biri olması, bölgenin kalkınması için büyük bir fırsat. Hali hazırda sürdürdüğümüz faaliyetlerle üstün lezzete sahip Kozan ballarını Türkiye genelinde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz" dedi.

Festivalle ilgili düşüncelerini de paylaşan Can Sezen, "3 gün boyunca Adana'nın birbirinden farklı lezzetlerine ev sahipliği yapan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne Anavarza Bal olarak Co-sponsor ve katılımcı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Her bal tatlıdır, sen lezzetli olacaksın anlayışla, yola çıktığımız günden beri Adanalı arıcılarının emeğiyle kavanozlanan balları en lezzetli haliyle sunduk" ifadelerini kullandı.