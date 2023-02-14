Adana'daki deprem bölgesinde çalışmalara katılan 60 kişilik askeri ve sivil ekip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili Adana'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 60 kişilik askeri ve sivil ekip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi. Askeri ve sivil kurtarma ekipleri burada hazırda bekleyen otobüslerle ayrıldılar.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Adana'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 60 kişilik askeri ve sivil kurtarma ekipleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi. Askeri ve sivil kurtarma ekipleri burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri yere götürüldüler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesindeki tahliyesi aralıksız sürüyor

Deprem bölgesindeki gerek arama kurtarma gerekse tahliye çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Adana'da arama kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 60 kişilik askeri ve sivil ekibi İstanbul'a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla getirilen ekipler Atatürk Havalimanı'ndan hazırda bekleyen otobüslerle ayrıldılar.