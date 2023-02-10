İhlas Haber Ajansı

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Adana'dan 4 yaralı askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Adana’dan 4 yaralı depremzede, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Adana'dan 4 yaralı depremzede, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.


Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilendiği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, enkazdan çıkarılan yaralıların İstanbul'a sevki devam ediyor. Bugün saat 23.30 sıralarında Adana'dan 4 yaralı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Uçaktan indirilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hazır bekleyen ambulanslara alınarak hastanelere götürüldü.

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