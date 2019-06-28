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Adem Büyük, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Babel’in ardından Adem Büyük’ü de kadrosuna kattığı açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.


Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:


"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.


Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

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