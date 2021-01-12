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Adem Ljajic ve Gökhan Töre, Rizespor maçı kadrosunda

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta maç kadrosu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Adem Ljajic ve Gökhan Töre, uzun bir aranın ardından kadroya dahil edildi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan ve son dönemde takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Adem Ljajic ve Gökhan Töre, yarın oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Geçtiğimiz hafta içi oynanan Rizespor maçında sakatlandığı için Hatay deplasmanına götürülmeyen Mensah da kadroda yer aldı. Erdoğan Kaya, Valentin Rosier, Kartal Kayra Yılmaz ve Atakan Üner kadroya dahil edilmen isimler oldu. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı için oluşturduğu kadro şu şekilde:


Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Adem Ljajic, Mensah, N'Koudou, Güven, Aboubakar, Ghezzal, Jadin Hasic, Gökhan Töre.

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