Ayşe Kulin'in kült eseri “Adı Aylin” tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu.

Aylin Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikayesi ve ölümünü anlatan, Ayşe Kulin'in 100'ün üzerinde baskı yapan ve 80'e yakın ülkede yayınlanan başarılı romanlarından “Adı Aylin” prömiyerini 21 Şubat akşamı gerçekleştirdi. Tuba Ünsal'ın üzerine senelerdir çalıştığı ve hayallerini süsleyen proje olarak tanımladığı oyunun prömiyerine romanın yazarı Ayşe Kulin başta olmak üzere Aslı Filinta, Ayşe Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Berrin Zorlu, Duygu Özaslan, Ece Sükan, Hatice Aslan, İbrahim Kutluay, Müge Boz ve Caner Erdeniz, Pelin Karahan gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Başrolünü Tuba Ünsal'ın üstlendiği ve kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Lilâ Gürmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi başarılı isimlerin yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Doğu Yaşar Akal oturuyor. SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça'nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen “Adı Aylin”, sezon boyunca tiyatro severlerle buluşmayı sürdürecek.