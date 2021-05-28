Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden 2 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis talebi

Akıncı Hava Üssü'nde 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni yöneten Adil Öksüz'ün saklanmasına ve kaçmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, 2 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar, 2 sanığın ise 'silahlı terör örgütü yönetmek' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz, Ankara'da yakalandıktan sonra serbest bırakılmış ve ardından kaçmıştı. Öksüz'ü sakladıkları ve kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay, Rüştü Karakaya ve Alper Karabulut SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada sanık avukatları ise hazır bulundu.

Mütalaada sanıklar Ali Sami Yıldırım ve Alper Karabulut hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Zafer Çay ve Rüştü Karakaya hakkında ise ‘silahlı terör örgütü yönetmek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan savcı, firari sanık Cihat Yıldız'ın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Söz verilen sanıklar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.