Adile Naşit'in sesi yapay zeka teknolojisiyle ‘Doğa Sevgisi' masalına ses verdi

Adile Naşit'in sesi ‘AI Voice Cloning' teknolojisi ile kopyalanarak yeniden bir masala ses verdi. Sesli kitap platformu Dinlebi tarafından hazırlanan projede, online alışveriş siparişlerde gönderilen kargo kutuları çocukları özel sürprizle karşılıyor. Kutularda yer alan karekod okutulduğunda Adile Naşit‘in sesinden ‘Doğa Sevgisi' masalı dinlenebiliyor.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit'in sesi, ölümünden 35 yıl sonra çocuklara bir kez daha bir masalla ulaşıyor. Bugünün anne babaları çocukluklarında Adile Naşit'in televizyonda yayınlanan ‘Uykudan Önce' programını izledikten sonra yataklarına giderdi. Yaşamı boyunca samimi ve sıcak tavırları, kahkahası ile çocukların ‘Adile Teyze'si olan Adile Naşit, şimdi sesli kitap platformu Dinlebi'nin LCWaikiki için hazırladığı sesli kitap projesi ile yeniden bir masala ses veriyor.

Yapay zekâ Naşit'in sesini klonladı

Adile Naşit'in sesi yaklaşık bir ay süren bir çalışma ile ‘yapay zekâ ses klonlama' teknolojisi kullanılarak seslendirmeye hazır hale getirildi. Naşit'in rol aldığı sinema filmleri, televizyon programları ve benzer yayınlardan toparlanarak temizlenen sesleri yapay zekâ yazılımına öğretildi. Daha sonra yazar Eyüphan Erkul tarafından doğa sevgisi temasıyla yazılan eser, tiyatro oyuncusu Şensel Uykal tarafından seslendirildi. Son olarak hazırlanan kayıt ‘AI Voice Cloning' teknolojisi ile Adile Naşit'in sesine dönüştürüldü.

Naşit'in okuduğu sesli masal, LCWaikiki'nin e-ticaret platformundan verilen siparişler için gönderilen kargo kutularının üzerindeki karekod okutulduğunda, otomatik olarak çalmaya başlıyor. Naşit'in ailesinden izin alınarak hayata geçirilen proje en az çocuklar kadar anne babalarını da heyecanlandırdı.