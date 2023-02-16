Adıyaman Havalimanı'nın temizliğini Bağcılar Belediyesi üstlendi

Depremin en çok etkilediği yerlerin arasında olan Adıyaman'da havalimanın temizliğini Bağcılar Belediyesi yapıyor. Havalimanında konuşlanan 45 kişilik ekip, 24 saat boyunca yolcu bekleme alanından aprona kadar her noktayı detaylı şekilde temizlerken ihtiyacı olanlara gıda yardımında da bulunuluyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor. Belediyenin hizmet noktalarından biri de her dakika yoğunluğun yaşandığı Adıyaman Havalimanı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in talimatıyla 45 kişilik ekip, Adıyaman Havalimanı'nda görevlendirildi. Ekipler arasında uzmanlık alanlarına göre iş bölümü yapıldı. 24 saat esasına göre çalışan personel, aprondan yolcu bekleme alanlarına kadar her noktayı didik didik temizliyor. Öte yandan ekipler, hem gelen yolcuları karşılama işlemine yardımcı oluyor hem de ihtiyacı olanlara kumanya ve su ikram ediyor.

Gece gündüz aralıksız hizmet veriliyor

İlk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Belediye olarak her yerde yaraları sarmak için bütün gücümüzle gayret gösteriyoruz. Önemli bir nokta olan Adıyaman Havalimanı'nda da çalışma arkadaşlarımız gece gündüz aralıksız hizmet veriyor. İnşallah devlet millet el ele vererek bugünleri birlikte aşacağız” dedi.