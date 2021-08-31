Adliye koridorlarından sahnelere

Antalya'da hukuk bürosu bulunan Şali Arslan, avukatlık mesleğinin yanında şarkıcılık kariyerine de başladı. Şali Arslan ikinci şarkısı “Keyfe Keder” için Nilay ile düet yaptı.

Avukatlık mesleğinin yanında şarkıcılık kariyerine de başlayan Şali ikinci teklisini çıkardı. Şali, “Keyfe Keder” isimli çalışmasında Nilay ile düet yaptı. Söz ve müziği Selman Yılmaz'a ait olan şarkının düzenlemesini Hüseyin Çeliker yaptı. Şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini ise Yasin Yurtmen üstlendi. Şali, avukatlık mesleğini bırakmadan müzik kariyerine devam etmek istediğini ve üçüncü teklisinin de son bahar da dinleyici ile buluşacağını söyledi.

“Müzik bizim için bir tutku bir yaşam tarzı”

9 yıldır avukatlık mesleğini yapan ve Antalya'da hukuk bürosu sahibi olan Şali, müzisyen bir aileden geldiğini ifade ederek ”Benim ailemde herkes müzisyen babam emekli müzik öğretmeni, annem de radyo sanatçılığı yapmış biri. Dayılarım da müzisyen yani müzisyenlik bizim için bir aile mesleği. Biz de bu şekilde başladık çocukken daha küçücükken hem eğitimimiz devam ediyordu hem de müzikle ilgileniyorduk. Mesleğimizi icra ederken de müziğimizi hiç bırakamadık. Sonuç olarak bunu bünyemiz bir aşı gibi aldı. İkinci şarkımı da çıkardım. Müzik bizim için bir tutku bir yaşam tarzı" dedi.

“Pandemi döneminde birçok müzisyen arkadaşım gerçekten çok zor günler geçirdi”

Avukatlığı da bırakmayacağını söyleyen Şali “Tabii ki de avukatlık devam edecek. Özü itibariyle benim biraz da müziğe girme amacım biraz da müzisyen arkadaşlarımın sesi olabilmek. Pandemi döneminde birçok müzisyen arkadaşım gerçekten çok zor günler geçirdi. Ben buna ses olmak adına kendi YouTube kanalımda her pazarları canlı yayınlar yaptım. Bu canlı yayınlarda bir çok işe gitmeyen müzisyen arkadaşımı ve kardeşimi canlı yayında sahnede enstrüman çalan kişiler olarak konuk ettim. Onlarla beraber 6-7 hafta canlı yayın programları gerçekleştirdik. Bu aşamada müziğe profesyonel anlamda girelim dedik ve girdik. Ama tabi ki de bu benim için avukatlığı bırakacağım kadar önem arz eden bir durum değil. Avukatlık mesleği çok severek yaptığım bir meslek” şeklinde konuştu.

“ Elbette ailenin desteği burada çok önemli”

Şali ayrıca ailesinin de kendisini desteklediğini söyleyerek “Ailem oldukça destekliyor. Beni hiç yalnız bırakmadılar bu kararlarımda sonuç itibariyle 9 yılı aşkın süredir avukatlık mesleğini icra ederken bir anda solist oldum diye sahnelere çıkmak da ağır bir yüktür yani. Bunu yapmak tek başına bir kişin üstesinden gelebileceği bir durum da değildir. Elbette ailenin desteği burada çok önemli” şeklinde konuştu.

“Şuan için iyi gidiyoruz izlenmeler gayet iyi”

Son şarkısına gelen tepkilerden de hakkında da konuşan Şali “Dinleyenlerden olumlu tepkiler aldım. İlk yaptığım şarkı 'Yaza Yaza' idi. Oldukça slow bir şarkıydı. Bu biraz daha hareketli bir şarkı. Özü itibariyle biz yaz şarkısı olarak planlamıştık Hüseyin Çeliker ile beraber fakat yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yazın sonuna doğru giriş imkanı bulabildik. Şuan için iyi gidiyoruz izlenmeler gayet iyi. Bazı ünlü arkadaşlarım var bir şarkı yaptıkları zaman ciddi PR desteği sağlamaya çalışıyorlar. Biz şöyle düşündük organik bir büyüme yakalayalım PR, reklam için harcayacağımız tüm masrafları üretkenlik adına kullanalım istedik” şeklinde konuştu

“Üçüncü şarkını hazırlıklarına da başladık”

Üçüncü şarkısının da müjdesini veren Şali “Üçüncü şarkını hazırlıklarına da başladık. Şarkımızı belirledik. Nasip kısmet olursa onu da son bahara doğru üçüncü bir kliple şekillendirip dinleyicilere sunmayı planlıyoruz. Bu biraz daha gündemi yakalayacak bir tarz. Günümüzde biraz daha trap şarkılar ön planda olduğu için biraz daha trap müziklere yönelik bir şarkı planlıyoruz” dedi.