Adnan Bali: "Genel müdür yardımcımız Hakan Aran, bu görev için çok uygun"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ''Genel Müdür Yardımcımız Hakan Aran'ın bu görev için çok uygun olduğunu ve layıkıyla bu işi yapabilecek arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Bunlar, hem dahili yetkili kurumlarımızın onayına hem de resmi otoritenin onayına tabiidir. Olsa olsa biz, bir öneride bulunabiliriz. Bu öneri çerçevesinde yürüyebilirse koşullar buna göre oluşacak'' dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, görevi Mart ayında görevi bıraktıktan sonra Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın ismini önereceklerini söyledi. Hakan Aran'ın göreve gelmesinin hem kurumun hem de resmi otoritenin onayına tabii olduğunu vurgulayan Bali, düzenlenen toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adnan Bali, "Dün medyada görevi bıraktığıma dair bir takım haberler çıktı. İş Bankası'nda belirli bir süre çalışma kuralı var. Biz bu kurallara uyarız. İcrai görevlerde 35 yıl ile sınırlıdır. Bu bir hak değil bir sınırdır. O süreye kadar da çalışmak zorunda değilsiniz tabi ki ancak netice olarak, bu çerçevede bankaya gireli 34 seneyi geçti. Dolayısıyla biz bu kurallar çerçevesinde kolektif anlayışla hareket ediyoruz. Bunun birçok örneği bulunuyor. Kurumun davranışlarıyla yönetilen bir süreçtir. Bu şekilde önceden açıklamak sebebiyle bir ilk gerçekleştirelim istedik.

Hakan Aran bizim Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız. Hakan Aran hem çok tecrübeli hem de bankacılığın dönüştüğü bu yeni süreçlere ilişkin, çok farklı yetkinlikleri olan birisidir. Yazılım ve donanım altyapısına hakim, bu anlamda bankanın kalbini bilen bir arkadaşımız. Son dönemdeki teknoloji ataklarımızın tamamında pay sahibidir. Bugün şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin yüzde 95'i aşmış olmasının arkasında çok önemli çalışmalar yatıyor. Hakan Aran da bu çalışmaların hem merkezinde oldu. Dolayısıyla bu yeni süreçteki bankacılığı değişen profillerle de farklı şekilde götürebilme imkanı bulacağımıza inanıyorum. İş Bankası bu bakımdan da bir öncülük yapmış bulunuyor'' şeklinde konuştu.

Adnan Bali, toplantıda ise Hakan Aran için şöyle konuştu: "Uzun yıllardır beraber çalıştığım, bankamızın teknolojik alt yapısına, yazılım ve donanımına çok büyük katkılar sağlayan, bunların üzerine kurulan bankacılık uygulamalarına son derece hakim, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanındaki yetkinliklerinin üzerine işletme yüksek lisansı ekledikten sonra şimdi de bankacılık doktorası yapmakta olan Genel Müdür Yardımcımız Hakan Aran'ın bu görev için çok uygun olduğunu ve layıkıyla bu işi yapabilecek arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Bunlar, hem dahili yetkili kurumlarımızın onayına hem de resmi otoritenin onayına tabiidir. Olsa olsa biz, bir öneride bulunabiliriz. Bu öneri çerçevesinde yürüyebilirse koşullar buna göre oluşacak''.