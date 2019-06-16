Adnan Menderes Arapça ezan yasağının kaldırılmasının yıl dönümünde anıldı

yıl dönümünde yasağı kaldıran eski başbakanlardan Adnan Menderes'i mezarı başında andı.

Adnan Menderes'in Topkapı'daki anıt mezarında gerçekleştirilen anma törenine Milli Yerli İslami Düşünce Platformu Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, Gazeteci ve Yazar Abdurrahman Dilipak, eski AK Parti Düzce Milletvekili Celal Erbay, eski Adalet Partisi Adana Milletvekili Hasan Aksay ve çok sayıda Milli Yerli İslami Düşünce Platformu üyesi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında konuşan Milli Yerli İslami Düşünce Platformu Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, “Bir bahadır sağ elini havaya kaldırarak, söz milletindir demiştir. Haykırmıştır. Haykırışını devam ettirmiştir. İlk yaptığı iş Ezan-ı Muhammed'i aslına rücv ettirmiştir. İnsanlar 18 yıllık ezan hasretine kavuşmuştur. Diğer insanlarda huzur içerisinde Allah-u Ekber sedalarıyla kurbanlar keserek, ezanın iadesi hususunda şehit Adnan Menderes'e dua etmişler” diye konuştu.

Gazeteci ve Yazar Abdurrahman Dilipak ise, “Ezanın Türkçe'ye çevrilmesi aslında hepimizin şahsına karşı bir meydan okumaydı. Biz burada Menderes ile bütünleşmiş oluyoruz. Aslında Menderes sizin iradenize teslim olmuştu. Ve ezanın aslına döndürülmesi sadece bir başlangıçtı. Birilerinin öfkeleri hala dinmiş değil. Tarih, övgü ya da sövgü kitabı olmamalı. Bugün burada toplanmamız, geçmişten aldığımız dersle geleceğimizi nasıl inşa edeceğimize ilişkin bizde bir idrak oluşturmalı ve bu anlamda sorumluluğumuzu kuşanmalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile program son buldu.