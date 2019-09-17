Adnan Menderes idam edilişinin 58'inci yılında kabri başında anıldı

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58'inci yılında Topkapı'daki Anıt Mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir” dedi.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58'inci yılın olması nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezarda anma töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, “17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir. Toplumun istisnasız tüm kesimleri, bu meseleyi böyle ifade edecek cesarete sahip olduğu zaman, bilmeliyiz ki hiç kimse Türk demokrasisine, milletin iradesine, böyle bir taarruza bir daha meyil edemeyecektir. Etse bile milletimiz izin vermeyecektir. Eğer bu millet 15 Temmuz gecesi, darbecilerin uçaklarına, tanklarına karşı meydanlara inmiş, şehit olmuş, gazi olmuş, ülkenin istikrarına ve demokrasisine sahip çıkmışsa işte bunun sebebi şurada her yıl yaptığımız buluşmalar, darbecilere okuduğumuz lanetler, darbeye karşı oluşturduğumuz ortak demokrasi bilinci ve teyakkuzudur. En önemlisi de 1960'da bu darbeyi o gün engelleyemeyen bu milletin ahıdır” ifadelerini kullandı.

“Son iki yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 78 oranında azalmıştır”

Bugün için yarından fedakar eden bir anlayışa sahip olmadığını ifade eden Bakan Soylu, “Bir yandan 40 yıllık PKK terörüyle mücadele ediyoruz ve Allah'ın izniyle neredeyse bitirme noktasına geldik. Kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bir yandan içeride jandarmamız ve jandarmamız tarafından gerçekleştirilen kıran operasyonları, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonları, diğer yandan ‘Pençe Harekatı' bu ceraati Türkiye'nin bağrından çekip alıyoruz. Son iki yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 78 oranında azalmış ve 600'ün altına düşmüştür” dedi.

“Darbeciler milletimizin vicdanında müebbet hüküm giydi”

Bakan Soylu'nun ardından konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Adnan Menderes, ‘Yeter, söz milletindir' diyerek büyük bir demokrasi mücadelesi başlattı. 10 yıl boyunca milletimize başbakan olarak hizmet etti. Yollar, köprüler, barajlar yaptı. Milletimizin değerlerine hürmetkar ve sahip çıkan mümtaz bir şahsiyetti. Eser ve hizmetleriyle milletimizin gönlünde silinmez bir yer edindi. Darbeciler ise hak ettikleri gibi milletimizin vicdanında müebbet hüküm giydi. Menderes ve arkadaşlarını yargılayanlar görülmemiş bir hukuksuzluğa imza attı. Onu ve iki arkadaşını bir seher vakti idam sehpasına çıkardılar. Aslında o gün milletin iradesini darağacına çektiler” dedi.

“Ölüme giderken bile ilkelerini düşünüyorlardı”

Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ise “27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye'nin demokrasisine ağır bir darbe yapılmıştır. Demokrasi katledilmiştir. Halk iradesinin yok sayılması siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Akıl almaz işkencelere, hakaretlere maruz kaldılar. Buna rağmen ölüme giderken bile ilkelerini düşünüyorlardı. Darbeler, kalkışmalar hiç olmamalıydı. Ülkemize çok pahalıya mal oldu. Hizmetler durdu. Çok iyi yetişmiş politikacılar, politikadan uzaklaştırıldı. Başvekilimiz ve diğer vekillerimiz düzmece bir mahkeme tarafından idama mahkum edildiler. Neticede akılda kalan 'köpek' ve 'bebek' davası oldu” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. Merhum Başbakan Menderes'in kabrine karanfil bıraktı. Daha sonra Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'in kabrini de ziyaret ederek dua etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.