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Adnan Oktar'a rekor hapis

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, Bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 236 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı.


Mahkeme çete lideri Oktar'ı “Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık” gibi suçlardan bin 75 yıl 3 ay cezasına çarptırdı.


Öte yandan, karar duruşmasında yaşananlar İhlas Haber Ajansı'nın ressamı tarafından resmedildi.

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