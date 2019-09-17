Adres Patent ISIF'19'a fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi konusunda damga vuracak

4'üncü İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda, "2023'e kadar 1 milyon patent" sloganıyla yola çıkan Adres Patent, patentlerin lisans yolu ile kiralanması veya satılmasına arabuluculuk ederek ticarileştirme konusundaki hizmetlerini sunacak.

Bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 4'üncü İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19) TEKNOFEST kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu'nun (IFIA) destekleriyle, İstanbul Atatürk Havalimanı TEKNOFEST festival alanında gerçekleştiriliyor. Fuarda, 2023'e kadar 1 milyon patent mottosuyla yola çıkan Adres Patent, patentlerin lisans yolu ile kiralanması veya satılmasına arabuluculuk ederek ticarileştirme konusundaki hizmetlerini sunacak.

Fuarda; buluş, AR-GE ve inovasyon ekosisteminin yanı sıra, kurum ve kuruluşların birbiriyle etkileşim sağlayarak öğrenim ve paylaşım platformuna katkı sağlaması da hedefleniyor. Bu kapsamda, fikri sınai ve mülkiyet hakları konusunda çeşitli seminer ve toplantılar yapılacak.

ISIF'19'un TEKNOFEST ile gerçekleştirilecek olmasının 'Milli Teknoloji Hamlesi' açısında büyük bir öneme sahip olduğunu anlatan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Markaların ve buluşların ticarileşmesi konusunda bu iki etkinliğin bir arada gerçekleştirilmesi, Milli Teknoloji hamlesi doğrultusunda atılmış önemli bir adım" şeklinde konuştu.

Son dönemde patent başvuru sayılarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Akbulut, yakalanan ivmenin artarak devam edeceğini ve patent sayılarındaki artışın ISIF'19' Fuarı'na da yansıyacağını ifade etti. Akbulut, "Buluş sahipleri ile sanayicileri bir araya getiren bu fuarda patentlerin lisans yolu ile kiralanması veya satılmasına arabuluculuk ederek ticarileştirme konusunda hizmet vereceğiz. Adres Patent olarak Türkiye'nin 2023 yılına kadar 1 milyon patente ulaşmasını hedefliyoruz. Bu noktada sadece bizim hedef koymamız değil tüm toplumun, tüm kamuoyunun, bu hedef doğrultusunda hareket etmesi, Türkiye'nin kalkınması açısından son derece önemli" dedi.

Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları kanunun sonrasında faydalı modellerin de araştırma raporuna tabi tutulmasıyla, patentlerin hem nitelik hem de nicelik olarak artığına dikkat çeken Akbulut, "Kanun yeni bir başlangıç, artık patentle ilgili başvuru, tescil ve koruma süreçlerini çok daha etkin bir şekilde yönetiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.