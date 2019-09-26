Adres Patent'ten orman yangınları için farkındalık projesi

Şirket, yıl sonuna kadar her bir müşterisi için için bir ağaç fidanı (ağaç tohumu) dikecek.

İstanbul'dan Tokat'a, Sivas'tan İzmir'e, Antalya'dan Balıkesir'e, Türkiye'nin birçok kentinde görülen orman yangınları hem doğal hem de beşeri olarak ciddi kayıpların yaşanmasına neden oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde, Türkiye'de bin 345 yerde orman yangını çıktı. Bu yangınlarda toplam 2 bin 987 hektar zarar gördü. Açıklanan verilerde hektar bazındaki oranın 2 bin 765 futbol sahasına denk geldiği, bunun bin 244'ünün son bir ayda oluştuğu belirtildi.

2023 yılına kadar ‘1 milyon patent' sloganıyla yola çıkan Projede Adres Patent, yıl sonuna kadar her bir müşterisi için bir ağaç fidanı (ağaç tohumu) dikerek, orman yangınları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Şu anda ilk etapta 30 bin ağaç dikimi ile başlayacağız"

Projeye, TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün de katkı sağlaması beklenirken ağaç fidanı dikimlerine, talepler alındıktan sonra toprağın dikime elverişli hale gelmesine müteakip başlanması planlanıyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Projede portföyümüzde bulunan, ayrıca bize işveren müşterilerimiz adına ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Şu anda ilk etapta 30 bin ağaç dikimi ile başlayacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yangın ve orman yangını sistemleri konusunda ürün geliştiren ve bu ürünlerin patentine ilişkin en fazla başvuru yapan ülkelerin sıralamalarını da paylaşan Akbulut, "Yangın alarmı, algılama sistemler ve bu tarz alanlarda en fazla ürün geliştiren ve bu ürünlerin patentini alan ülkeler arasında ilk sırada Çin yer alıyor, Çin'i sırasıyla; Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Fransa, Birleşik Krallık ve Rusya takip ediyor. Kurum bazında ise Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile Avrupa Patent Ofisi (EPO) sıralamada yer alıyor. Ülkemizdeki doğal zenginlikleri korumak için yangın sistemleri alanında daha fazla ürün geliştirmeli ve bu ürünlerin patentini de ivedi bir şekilde alarak ihraç etmeliyiz" dedi.