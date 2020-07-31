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AEK, Keith Langford'ın sözleşmesini uzattı

Yunan ekibi AEK, 36 yaşındaki basketbolcu Keith Langford ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile D Grubu'nda yer alan Yunan temsilcisi AEK, deneyimli basketbolcusu Keith Langford ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.


36 yaşındaki basketbolcu, AEK ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 19.5 sayı, 2.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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