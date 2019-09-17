AFAD, TEKNOFEST'te gençlerin heyecanına ortak oluyor

Milli teknoloji üretilmesi ve geliştirilmesine dikkat çekmeyi hedefleyen TEKNOFEST'te AFAD da gençlerin heyecanına ortak oluyor. Festivalde açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Bizim için de çok umut ve ilham verici bir ortam. Uçaklara gösterilere kadar tam bir festival, hakikaten bir bilim şenliği havasında geçiyor” diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin desteğiyle Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. Festivalde AFAD da 'İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın yürütücülüğünü üstlenerek gençlerin heyecanına ortak oldu. Çok sayıda başvurunun yapıldığı yarışmada eğitim, sağlık, çevre, afet yönetimi ve ulaşım kategorilerinde öğrenciler ürettiklerini birbirinden farklı projelerle yarışıyor. Festivalde AFAD'ın standını ziyaret edenler için ise afet farkındalığını eğlenceli şekilde kazandırmak için renkli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

“Çok umut ve ilham verici bir ortam”

Festivalde gençlerin yoğunluğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini ve geleceğin teknolojisini üreten gençlerin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Bir tarafta ziyaretçiler bir tarafta bizleri de heyecanlandıran yarışmalar var. AFAD olarak bu sene 19 yarışmadan biri olan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın yürütücülerinden bir tanesiyiz. 5 ayrı kategoride ortaokul lise, üniversite ve yetişkinler olarak katılımcılarımız sorunlara çözümler aramışlar. TEKNOFEST'te en yoğun başvuruyu alan kategori bizimki, Türkiye'nin her yerinden 2 bin 500 civarında takım başvurdu. 500 civarında takım da finale kaldı. Bugünden itibaren jüriler bu takımları dinlemeye başladı. Bizim için de çok umut ve ilham verici bir ortam. Uçaklara gösterilere kadar tam bir festival, hakikaten bir bilim şenliği havasında geçiyor” diye konuştu.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yarışmanın finalistleri ise festivalin son günü belli olacak. Çok sayıda kişinin katıldığı yarışmada toplam 36 bin lira ödül dağıtılacak. Yarışmada, iki kategoride birinci olacak takımlar 10'ar bin liranın sahibi olacak.