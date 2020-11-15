AFAD ve AKUT ekipleri Rusya maçını izledi

İzmir'deki depremde kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.

Türkiye ile Rusya arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan milli maçı, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Fenerbahçe'nin özel davetlisi olarak izledi.

Mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'ne teşekkür için tribüne 'İzmir'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız' pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da 'En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!' mesajı gösterildi.

Panolarda sağlık çalışanları için de 'Sağlık Çalışanlarımıza Minnetle' mesajı yayınlandı.