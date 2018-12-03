Afet sağlığı çalıştayı Beylikdüzü'nde yapıldı

Yaşanabilecek olası afetlere karşı hazır olma yönündeki çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden Beylikdüzü Belediyesi, konusunda uzman akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütü temsilcilerini Afet Sağlığı Çalıştayı'nda buluşturdu.

Beylikdüzü Belediyesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi işbirliği ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Afet Sağlığı Çalıştayı, konunun uzmanlarını bir araya getirdi. Doç. Dr. Haluk Özsarı'nın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Çağatay Güler, Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Dr. Öğretim Üyesi Buğrahan Bayram ve Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Gürkan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen Afet Sağlığı Çalıştayı'nda; Afet Eğitimi, Bilinçlendirme, Farkındalık, Afetlerde Bilişim Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri, Arama ve Kurtarma Faaliyetleri gibi konular ele alındı.

Çakılcıoğlu: “Afete hazırlık çalışmalarında iyi bir noktadayız”

Afet Sağlığı Çalıştayı'na ev sahipliği yapmaktan ve konusunda uzman akademisyenleri Beylikdüzü'nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen ve Beylikdüzü Belediyesi olarak afetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktaran Beylikdüzü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu “Afetle ilgili çalışmalara 2014'ten hemen sonra başladık. Beylikdüzü'nde, Afet Acil Eylem Planı'nı mevcut tüm tehlikelere karşı risk analizlerini yaparak en kötü senaryoya göre ilçe nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde planladık. İnovatif bir yaklaşımla ABİS uygulamasını hayata geçirdik. Afetle ilgili farkındalık çalışmalarımız da hem belediye bünyesinde hem ilçe çapında devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak afete hazırlık çalışmalarında iyi bir noktadayız.” şeklinde konuştu. Çakılcıoğlu, çalıştay sonunda ortaya çıkan fikirlerin bir projeye dönüşebilmesi temennisiyle sözlerini noktaladı.

Güler: “Afet, plana uygun davranmayabilir”

Prof. Dr. Çağatay Güler, çalıştayda yaptığı konuşmada “Afet, sizi olduğunuz gibi yakalar; plana göre yakalamaz. Biz, planımıza göre antrenman yaparız; ama afet, planı bilmez ve bu plana uygun davranmayabilir. Bu yüzden, bu konularda esnek şekilde insiyatif kullanacak personel yetiştirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Bakırcı: “Afet, topyekün bir hazırlık gerektirir”

Afetlerde yerel kaynakların yetmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Nadi Bakırcı ise “Afet Yönetimi, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla üniversitelerle işbirliği ve iletişim içinde olmayı gerektiren bir süreçtir. Afet, topyekün bir hazırlık gerektirir.” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Buğrahan Bayram da katılımcılara Afet 4.0 Yüksek Teknolojili Karar Destek Sistemleri ve afet yönetim süreçleri hakkında bilgiler aktardı.

Akgün: “Amacımız, afete dirençli bir şehir inşa etmek”

Beylikdüzü Belediyesi olarak afet yönetimi açısından neler yaptıklarını ve neler yapmayı planladıklarını anlatan bir sunum gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Gürkan Akgün “Afetlerle iç içe yaşayan bir coğrafyadayız. Afetler hepimizin hayatının bir parçası. Bu yüzden, hazırlık yapmamız lazım; çünkü afetten kaçış yok. Beylikdüzü Belediyesi olarak riskleri tespit edip azaltabilmek için Afet Yönetim Merkezi oluşturduk ve Afet Acil Durum Müdahale Planı'mızı yaptık. Amacımız, afete dirençli bir şehir inşa etmek.” dedi. Afet Sağlığı Çalıştayı'na Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Necla Türkoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.