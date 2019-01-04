Affet Robot'un Amsterdam macerası yayında

Red Bull Music Warm Up projesinde Amsterdam'daki Red Bull Music Stüdyoları'nda kayıt almaya hak kazanan Eren Günsan (Affet Robot) stüdyodan 3 parçayla geri döndü.

Yeni neslin yetenekli ve genç müzisyenlerini destekleyen Red Bull Music Warm Up'ın altıncı yılında Red Bull Music Stüdyoları'nda kayıt hakkı yakalayan Eren Günsan'ın kişisel projesi Affet Robot olmuştu. Kasım ayında gerçekleşen stüdyo macerasında Affet Robot'a, Eser Özdenoğlu eşlik etti. Günsan'ın stüdyo yolculuğunu içeren video, şirketin müzik platformundan izlenebilirken; kaydettiği yeni parçalar da çok yakında aynı adreste olacağı bildirildi.

"İhtiyacım olan elektronik yazılımlara ulaştım"

Kayıtlar için iki gün boyunca Red Bull Music Amsterdam stüdyolarını kullanan Günsan, şarkıları ve kayıt sürecine ilişkin şöyle konuştu: "Affet Robot synthpop olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla synthisizer'lar önemli bir yer kaplıyor müziğimde. Şarkıların üretim sürecinde elektronik yazılımları fazlasıyla kullanıyorum. Arzuladığım bunların kült ve analog cihazlarla kaydedilmiş hali ama bu cihazlara her zaman erişemiyoruz. Dolayısıyla bu stüdyo çalışmalarım için çok uygun oldu. Üç tane şarkının çeşitli track'lerini kaydettik. Her açıdan rahat ettiğimiz bu iki günde arzuladığımız sound'a eriştik".