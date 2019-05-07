Afgan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta bir inşaatın temel çalışmaları sırasında kontrolden çıkan taş kesme makinesi Afgan işçinin feci şekilde ölümüne neden oldu.

Olay, Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu işçi, Ayaz Bostanı Sokak üzerinde bulunan inşaatın temelinde çalışmaya başladı. Temelde bulunan taşları taş kesme makinesiyle kırmaya çalışan işçi bir anlığına makinenin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan makine işçinin sağ bacağındaki atar damarı parçaladı. Kanlar içinde yere yığılan işçiyi gören çalışma arkadaşı durumu hemen çevredeki vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Afgan işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı. İnşaattan sorumlu firma yetkilisi ve inşaatta çalışan Pakistan uyruklu işçi ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İnşaat yetkilisi gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı

Afgan işçinin hayatını kaybettiği iş kazasını haberleştirmek için olay yerine giden gazetecilere ise inşaat firmasının yetkilisi olduğu öğrenilen bir şahıs tepki gösterdi. Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan firma yetkilisinin rahat tavırları pes dedirtti.