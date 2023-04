Afganistan'ın geleceği İstanbul'da konuşuldu

Farklı ülkelerde yaşayan Afganistanlı iş insanı, yazar, araştırmacı, aktivist ve toplum öncülerinden oluşan bir heyet İstanbul'da bir araya geldi.

Farklı ülkelerde yaşayan Afganistanlı iş insanı, yazar, araştırmacı, aktivist ve toplum öncülerinden oluşan bir heyet İstanbul'da bir araya geldi. İki gün süren ve Afganistan'ın güncel sorunlarının ele alındığı, ülkenin geleceği ile ilgili görüşlerin dile getirildiği toplantıya Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar, ASAM Başkanı Musa Serdar Çelebi ve Cemiyeti İslami Hüsn-ü Niyet Şurası Başkanı Seyyid Yakup Emad ve tüm katılımcılar birer konuşma ile katıldı. Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar, konuşmasına "Ayaklar kalbin gittiği yere gider" Afgan atasözü ile başladı. Afganistanlı dostlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getiren Başkan Gülbahar, "Kalp menzilimizdeki Afganistan'ın yarası bizim de yaramız, sevinci sevincimizdir. Afganistan'ın yanında olmak kardeşliğimizin gereğidir" dedi.

ASAM Başkanı Musa Serdar Çelebi ise, “Afganistan ile tarihi bağlarımız ve kardeşliğimiz vardır. Burada sizleri bir arada görmek bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Afganistan'ın halkı yarım asırdır savaşı yaşamaktadır. Halk yorgundur ve hak, hukuk, adalet , emniyet ve huzur istemektedir. Bu sebeple tüm sorunlara barış içinde çözümler aramak gerekmektedir. Biz sorunların çözümünü, tüm tarafların her şartta iç barışı koruyarak ve birbirleriyle konuşarak, bu yolda sabır ve kararlılık göstererek yürümelerinde görüyoruz. Bir yanda barış, diğer yanda savaş söylemleri kabul edilemez. Afganistan'da her şartta barış içinde bir arada yaşamaya ve sorunları ancak birlikte çözebileceğimize inanmamız çok önemlidir. Afganistan'da huzur barış kardeşlik, güvenlik, ekonomik büyüme ve istikrar sadece Afganistan'ın değil, bütün Türk ve İslam Dünyası'nın meselesidir. Biz ASAM olarak bu yoldaki çalışmalarınıza her zaman katkı sunmaya hazırız” diye konuştu.

Cemiyeti İslami Hüsn-ü Niyet Şurası Başkanı Seyyid Yakup Emad, "Afganistan'ın geleceği için istikrarın sağlanması, güven, barış, esenlik ortamı ve bir arada yaşama kültürünün oluşturulması için bir araya geldik" dedi. Emad şöyle devam etti:

“Barış hayırdır ilkesini temel alan İslam dininin bir mensubu olarak Hüsn-ü Niyet anlayışıyla Afganistan'da kalıcı barış, istikrar ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bunun için onurlu bir yaklaşım ile karşılıklı etkileşim ve anlayış prensibini hayata hakim kılmayı çok önemsiyoruz. Ana hedeflerimizden biri de inançlarımıza ve değerlerimize dayalı yeni bir anayasanın hazırlanması, bu sayede başta kadın hakları olmak üzere hak ve hürriyetlerin anayasa teminatı altına alınmasını temin etmek; halkın talep ettiği ıslahatların acilen gerçekleştirilmesi için de müspet teşebbüslerde bulunmaktır. Ayrıca, burada özellikle belirtmek gerekir ki, hali hazırda öncelikli konumuz siyasi istikrarla birlikte güçlü bir ekonomidir. Afganistan için çalışanların öncelikle hızlı ve güçlü bir ekonomik kalkınma programı ortaya koymaları gerektiğine inanıyoruz. Zira siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlık olmadan gerçekleşmeyeceği ortadadır.”

Toplantıya katılan davetliler, Afganistan'da güvenliğin sağlamış olmasının her şeyin halledildiği anlamına gelmediğini, özellikle kısal bölgelerde sıkıntı ve endişelerin sürdüğünü bildirdi.