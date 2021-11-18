Afrika ve Asyalı vatandaşlar yatırım için İstanbul'u tercih ediyor

Yatırım açısından cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de, yeni pazarın Asya ve Afrika olduğunu belirten yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli vatandaşlık almak isteyen yabancı yatırımcıların ilk adresinin İstanbul olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye yurtdışından yatırım yapmaya teşfik eden ve bu konuda bir çok çalışması bulunan Nasuh Özdemir İstanbuli son yıllarda Türkiye'de yapılan yatırımların hıznın arttığını ifade ederek, yatırım araçlarından en büyük talebi meskenin gördüğünü ifade etti. Özdemir, “Son yıllarda özellikle Ortadoğu ve Afrika'dan bir çok yatırımcı ülkemizi tercih etmektedir. Biz de yatırım uzmanları olarak bölgeden gelen yatırımcıları burada değerlendirebilecekleri projelere yönlendiriyor ve kendilerine önemli fırsatları da sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olması sebebiyle vatandaşlık almak isteyen bir çok yabancı yatırımcının bulunduğunu belirten Nasuh Özdemir “Türkiye'den vatandaşlık almak isteyen bir çok dünya vatandaşı var diyebiliriz. Bu vatandaşlık almak isteyenler arasında Avrupa'dan da bir çok yatırımcının yer aldığını görmekteyiz” dedi.

Özdemir, yıllardır yüzlerce yatırımcıyı Türkiye'ye getirdiklerini ve bu getirdikleri yatırımcıların da her birinin İstanbul'a hayran kaldıklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.