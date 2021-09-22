Afrika'da dikilen fidanlar ağaç oldu

İDDEF'in hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirdiği ‘Afrika Fidan Projesi' kapsamında diktiği fidanlar ağaç oldu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından hayata geçirilen ‘Afrika Fidan Projesi' kapsamında fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçtiğimiz yıl Mahmud Ustaosmanoğlu Yetimhanesi ile Ahıskalı Ali Haydar Efendi Medresesinde Annelerimiz Hatıra Fidanlığı ismiyle dikilen mango, muz ve limon fidanları ağaç olup meyve verdi.

Bir fidan, bin orman anlayışıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygulamaya aldığı projenin sürdürülebilir hale geldiğini söyleyen İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ghaname, bir yandan Afrika'nın diğer yandan ise insanların umutlarının yeşerdiğini söyledi. Afrika'da bir eğitim ve kalkınma mücadelesinin yaşandığını vurgulayan Ghaname, “İDDEF'in Afrika'nın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği fidan projesinde Burkina Faso olarak çok mutluyuz. Afrika Fidan projesi kapsamında Türkiye'deki hayırseverler tarafından bağışlanan fidanları öğrencilerimizle birlikte toprakla buluşturmuştuk. Annelerimiz adına oluşturduğumuz fidanlıkta diktiğimiz muz, mango ve limon ağaçları düzenli kontrol ve sulama ile ağaç haline geldi. Geçen sene kahverenginin hakim olduğu kuru topraklara, kıymetli annelerimizin adına diktiğimiz fidanlar yeşiliyle ve meyveleriyle can oldu. Çok yakında bölgemizden muz, mango ve limon toplayacağız inşallah. Ayrıca bölgede açtığımız su kuyusuyla hem yetimhanenin ihtiyacını giderirken aynı zamanda ağaçların da sulamasını gerçekleştiriyoruz. Burkina Faso tropikal bir iklime sahip olduğu için sıcaklık derecesi de yıl boyunca yüksek oluyor. Bazı dönemlerde ise sıcaklık 45 dereceyi bulabiliyor. Afrika'da gerçek bir eğitim ve kalkınma mücadelesi yaşanıyor. 3 yıldır sürdürdüğümüz meşakkatli çalışmayla meyve ve sebze bahçeleri kurmaya devam ediyoruz. Üretimle birlikte ortaya çıkan meyve sebzelerden hem gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz istifade ediyor hem de tüketiciyle buluşturularak gelir elde ediyorlar. Devem eden proje kapsamında Afrika'da fidan diktirmek isteyen hayırseverler, "iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabiliyor” diye konuştu.