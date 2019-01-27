İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afrin şehidi için anma programı düzenlendi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Afrin şehidi Fatih Mehmethan için düzenlenen anma programına katıldı.


Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan için Topağacı Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve anma programı düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım da katıldı. Program nedeniyle cami bahçesinde lokma ve yemek dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşlar, çıkışta Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile bir süre sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.