İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da şampiyon Birkan Polat

2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar’da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali’nde mücadele verdi.

2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar'da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali'nde mücadele verdi. Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın da son ayağının yapıldığı Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası'nda Birkan Polat Türkiye şampiyonu oldu.



Motosiklet akrobasi dalında Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Birkan Polat, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.