Ağaç İşleme Makinecileri okul sanayi işbirliği için düğmeye bastı

AİMSAD, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde belirlenen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, okul-sanayi işbirliğinin hızlandırılması projesine destek vererek, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi ile ortak bir proje başlattı.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde belirlenen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, okul-sanayi işbirliğinin hızlandırılması projesine tam destek veriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre bu konuda somut adımlar atan AİMSAD yönetimi, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi ile ortak bir proje başlattı. AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, sözkonusu proje çerçevesinde hem öğrencilerin hem de sanayide çalışan kişilerin kullanabileceği bir atölye oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Açıklamada görüşleri bulunan Arif Onur Kaçak “Bu okulda makine parkını tamamen bizim sağladığımız bir Sürekli Eğitim Merkezimiz olacak. Bu merkezde nitelikli eleman yetiştireceğiz . Sektörde çalışan iş gücünü hafta sonları ve akşamları eğiterek daha kaliteli hale getireceğiz” dedi.

AİMSAD'ın Sürekli Eğitim Merkezi projesi ilk olarak İstanbul'da başlayacak. Daha sonra İzmir, Bursa, Ankara gibi diğer Anadolu şehirlerinde Endüstri Meslek Liseleri ile ortaklaşa AİMSAD Sürekli Eğitim Merkezleri açılacak.

"Yaşanan ekonomik daralma, ‘nitelikli istihdam'i gerekli kılıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm için düğmeye bastıklarını belirtirken, istihdam garantili meslek liselerine yönelik sektörle protokoller imzaladıklarını ifade ettiğini hatırlatan AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, yaşanan ekonomik daralmanın, nitelikli istihdamı ve nitelikli ara elemanı her zamankinden daha gerekli hale getirdiğini söyledi.

Kaçak son ekonomik daralmada, teknolojiye odaklanan, Ar-Ge'ye önem vererek ihracatını sürdüren firmaların kazandığını, bu sürecin yetişmiş, yeni teknolojileri kullanacak iş gücünün önemini ortaya çıkardığını açıkladı.

Kaçak “Sektörümüzün de dahil olduğu bir çok alanda eğitimli, nitelikli ara eleman ihtiyacının yoğun hissedildiğini düşündüğümüzde, sayın Bakanımızın meslek ve teknik liselere ilişkin açılımını çok yerinde ve doğru bulduğumuzu ifade etmek isteriz” diye konuştu.

Bu çerçevede ellerini taşın altına koyarak, sürekli eğitim merkezleri açmak ve okul sanayi işbirliğini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerini ifade eden Arif Kaçak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında da 2 yıldır 80 akademisyenle işbirliği yaptık. Akademisyenler ve sanayicilerin bir arada olacağı bir portal kuracağız. Firmalar eksik kaldıkları noktalarda akademisyenlere danışacaklar, akademisyenler ise projelerini veya patentli çalışmalarını firmalara sunabilecekler”.

“İhracat ve eğitim ana gündem”

“Dernek olarak ülkemizin çıkışı için ihracat ve eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diyen Kaçak, bu kapsamda önümüzdeki dönemde eğitim ve ihracat olarak iki önemli konuya odaklandıklarını ifade etti.

Kaçak, “Öncelikle eğitim ana gündem maddemiz. Sektörümüzün ihtiyacı olan yetişmiş, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak için okul-sanayi iş birliklerine hız veriyoruz. Okul-sanayi işbirliği kapsamında Haydarpaşa EML lisesi ile ortak projeye başladık. Buradaki amacımız hem öğrencilerin hem de sanayide çalışan kişilerin kullanabileceği/paylaşabileceği bir atölye oluşturmak. Bu okulda makine parkını tamamen bizim sağladığımız bir Sürekli Eğitim Merkezimiz olacak. Bu merkezde hem nitelikli eleman yetiştireceğiz hem de sektörde çalışan iş gücünü hafta sonları ve akşamları eğiterek daha kaliteli hale getireceğiz” diye konuştu.