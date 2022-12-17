Ağaca çarpıp takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı

Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarpıp takla attı. Takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Kartal Dragos mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 06 BGD 196 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsü Pendik yönüne seyir halindeyken ağaca çarpıp takla attı. Ağaca çarparak takla atan araç 200 metre kadar sürüklendi. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler ismi bilinmeyen sürücünün aracı bırakarak kaçtığını belirledi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.