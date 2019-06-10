Ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

İstanbul Fatih'te bir ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.

Fatih Vatan Caddesinde refüjdeki ağaca tırmanarak mahsur kalan yavru kediyi görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri alarma geçerek Vatan Caddesine geldi. Kedinin inmekte zorlandığını gören ekipler merdivenli araç yardımıyla ağacın üzerine çıkarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yavru kediyi aşağıya indiren itfaiye eri, sağlıklı olduğunu anlayınca sakin bir noktada tekrar sokağa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin yavru kediyi kurtarmadaki titiz çalışması ise çevrede bulunan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.