AGE Bilişim ‘İlk 500 Bilişim Şirketi' arasında yer aldı

İlaç takip ve izleme sistemi yazılım ve donanım üreticisi AGE Bilişim, bilişim sektörünün liderlerini belirleyen ve yalnızca ilk 500 şirketin sıralamaya alındığı “İlk 500 Bilişim Şirketi 2018 Araştırması"nda 346'ncı sırada yer aldı.

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları, geçtiğimiz hafta düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Bu yıl yirminci defa düzenlenen araştırmada firmalar, 2018 yılı net satış gelirleri baz alınarak 48 ayrı kategoride değerlendirildi. Sektörün önemli isimlerinin ve kurumların yer aldığı ödül töreninde ilaç takip ve izleme sistemleri üreticisi AGE Bilişim, 346'ncı sırada yer alarak ilk 500'e girdi.

"Dünyaya ilaç takip sistemleri ihraç ediyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AGE Bilişim Genel Müdürü Emre Özden, “Faaliyetlerimize başladığımız günden bu yana Türkiye'de hizmet veren yerli ve yabancı birçok ilaç firmasıyla çalışma fırsatı yakaladık. 12 yılda Türkiye'de kazandığımız tecrübeyle ilaç takip sistemleri, yazılım ve donanım çözümlerimizi yurt dışına açmış bulunuyoruz. Bu noktada ürettiğimiz yerli teknolojiyi sürekli olarak geliştirmek için uğraşıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en büyük bilişim şirketleri sıralamasında çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bilişim 500 listesinde geçtiğimiz yıla göre 3 sıra atlayan AGE Bilişim, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde müşteriye hizmet veriyor. Şirket, son teknoloji ilaç takip ve izleme sistemlerini Avrupa Birliği ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. AGE Bilişim Türkiye'nin yerli olarak hizmet veren ilaç takip sistemi üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.