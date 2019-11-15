Ağız sağlığındaki bozulmalar diyabet belirtisi olabilir

Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, “Diş eti kanamaları diyabet belirtisi olabilir” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Endodonti Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Ece Çalışkan, kök kanal tedavisinde başarının doğru teşhise, iyi bir tedavi planlamasına ve tedavinin endodontik tedavi (kök kanal tedavisi) protokollerine uyularak dikkatlice yapılmasına bağlı olduğuna dikkat çekti. Hastanın genel sağlığı ile ilgili sorular sorularak sistemik hastalıkları, geçirdiği önemli rahatsızlıkları, gördüğü tedaviler ve hastanın aile geçmişinde genetik hastalıklar olup olmadığının öğrenileceğini söyleyen Çalışkan, “Tüm bu bilgiler tedavi planlamasını etkiler. Bu sebeple diş hekimimizi eksiksiz ve doğru bilgilendirmemiz büyük önem taşımaktadır. Ağız ve diş sağlığında bazı sinyaller, bazen önemsenmemektedir ama örneğin ‘ara sıra diş etim kanıyor' diye hastalarımızın geçiştirebildiği bir sorun diyabet habercisi olabilir” diye konuştu.

“Diyabet hastalarında tükürük salgısı azalıyor”

Diyabet hastalarında tükürük salgısının azaldığına ve buna bağlı oluşan ağız kuruluğu sonucunda ağzın tükürükle yıkanması ve temizlenmesinin en aza indiğine dikkat çeken Ece Çalışkan, “Bu ortam çürük oluşumuna zemin hazırlar. Çürük oluşum hızı artar ve önlem alınmazsa kanal tedavisi yapmak gerekebilir. Diyabet tükürük azlığının yanı sıra ağız sisteminde, küçük kan damarlarını da etkiler ve bu damarların etkili olduğu bölgelerde beslenme bozuklukları oluşur. Beslenmenin de iyi olmadığı diş etlerinde iltihap oluşabilmekte, kan şekerinin referans aralığından yüksek olması bakterilere karşı savunmayı zorlaştırmakta ve yara iyileşmesi gecikmektedir. Diyabet hastalarında doğru zamanda doğru bir ağız bakımı sağlanmazsa, önüne geçilemeyen yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu olay zincirleme devam etmekte ve ağızdaki enfeksiyonlar şeker kontrolünü güçleştirmekte, birbirlerini kısır döngüye sokmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ağız sağlığında 6 diyabet belirtisi

Dr. Ece Çalışkan, ağzımızdaki bazı sinyallerin diyabetin sonucu olabileceği gibi; habercisi de olabildiğini ve erken teşhis ile birçok, hastalığın seyrini olumlu yönde değiştirebildiğini söyledi.

Çalışkan, diyabetin ağzımızdaki en önemli 6 belirtisini, “Dişeti hastalıkları, ağızda ve dilde yanma-ağrı, diş çürükleri, ağız içinde mantar enfeksiyonları, ağızda pamukçuk ve ağız kuruluğu” olarak sıraladı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Yüksek kan şekeri bu bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bunun sonucunda dişetlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı meydana gelir. Dişler fırçalandığında dişetleri kanamaya başlar. Kan şekerinin kontrol altında olmadığı şeker hastaları daha sık diş ve dişeti problemlerine maruz kalır; ayrıca bir diğer önemli husus; diyabet hastalarında diş ve dişeti sorunları, kan şekerinin dengede tutulmasını da zorlaştırır.

Bu sebeple diyabet hastalarının diş hekimine başvuracakları zamanı çok iyi bilmeleri gerekir. Fırçalama veya yemek sırasında ortaya çıkan diş eti kanamaları; çürükler, ağrılı dişler, diş etlerinde kızarıklık, ağrı, hassasiyet, şişlik; dişetlerinde çekilmeler, diş taşları, dişlerde pozisyon değişikliği ve sallanma, ağızda kötü koku ve tat durumunda mutlaka diş hekimine gitmek gerekir”

Diyabet hastalarına uzmanında öneriler

Diyabet hastalarına önerilerini sıralayan Çalışkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hekiminin kontrolünde olarak diyetini ve şeker takiplerini çok iyi yapmalıdırlar. Dişler düzenli fırçalanmalı (en az 2 dakika) ve ağız bakımları düzenli yapılmalıdır. Yumuşak bir diş fırçası kullanılmalı ve fırçalama sırasında fırçanın kıllarının yarısı dişetleri yarısı dişler üzerinde olmalıdır. Bu şekilde yapılan masaj, dişetlerinde kanlanmayı artıracaktır. Dil de fırçalanmalı ve bu bölgedeki bakteriler de ağız ortamında uzaklaştırılmalıdır. Ağızda mevcut gözle görülen çürük tespiti veya ağrı hissedilen durumlarda zaman kaybetmeden diş hekimine başvurulmalıdır. Rutin diş kontrolü için en az 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gidilmeli.”