Ağız ve diş sağlığı sektörünün kalbi İstanbul'da atıyor

Ağız ve diş sağlığı sektörü, İstanbul'da 80 ülkeden yaklaşık 9 bin yabancı alıcıyı ağırlıyor. Geçen seneyi 200 milyon dolar ihracatla kapatan sektörün dört gün sürecek fuarda yaklaşık 200 milyon dolar ticaret hacmi yakalaması öngörülüyor.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, kendi alanında bölgenin ikinci en büyük fuarını düzenlediklerini belirterek, "Bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz fuarımızda dört günde 100 milyon dolarlık işlem hacmi yakalamıştık. Bu yıl özellikle yabancıların ilgisi oldukça fazla. Fuar süresince toplamda 200 milyon dolarlık ticari hacim yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bu durum, yıl sonunda ihracatımıza da olumlu yansıyacak. Dubai'de düzenlenen AEEDC fuarından sonra bölgenin ikinci büyük organizasyonu. Hedefimiz bölgenin en büyüğü olmak" ifadelerini kullandı.