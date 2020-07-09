Ağız ve diş sağlığında hasta hakkının korunması için harekete geçildi

Olası bir hasta memnuniyetsizliği veya tedavi kaynaklı sağlık sorunu yaşanması durumunda hastalar yeniden tedavi ücreti ödemek zorunda kalabiliyorlar. Hastaları olduğu kadar sağlık kurumlarını da zorlayan bu durum, ağız ve diş sağlığında tarih olacak.

Söz konusu sağlık olduğunda hastaların yararlandığı hizmetler, herhangi bir garanti kapsamında tutulmuyor. Bu durum, uygulanan tedavi ve işlemlerden memnun kalınmaması veya sorun yaşanması durumunda mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen hastaların yeniden ücretlendirilmesine neden olabiliyor. Yalnızca hastaları değil, güven tahsisi açısından sağlık kurumlarını da zaman zaman zor durumda bırakan bu tablonun en sık görüldüğü alanların başında ise ağız ve diş sağlığı geldiği belirtiliyor. Kanal tedavisi, implant, 20'lik diş ameliyatları gibi titizilik gerektiren işlemler hasta memnuniyetinde kritik rol oynarken, sürecin devamında ortaya çıkabilecek aksiliklerin telafisine yönelik sağlık kurumlarının yaklaşımları büyük önem taşıyor. Bu noktada hasta haklarının korunması için harekete geçen Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Megadentist, bünyesinde gerçekleştirilen tedaviler neticesinde ortaya çıkabilecek olası memnuniyetsizliklerin telafi edilmesi için garanti belgesi verme kararı aldı. Polikliniğin hedefi, ağız ve diş sağlığı alanında güven tahsisini kolaylaştırmak.

"İmplant dahil tüm diş tedavilerinde hasta hakkı korunacak"

Başta implant olmak üzere ağız ve diş sağlığına yönelik hassas işlemler için hastaların işlem öncesi ve sonrasında poliklinikleri sıkıca araştırıp ziyaret ettiğini belirten Megadentist Kurucusu Hasan Hüseyin Savukduran, uygulanan tedavi her ne olursa olsun kuruma güvenen her hastaya, aldığı tedavi hizmeti için garanti belgesi verileceğini ifade etti.

Savukduran, "Konu ağız ve diş sağlığı olunca garanti diye bir kavram söz konusu olamaz. Ancak biz kurum olarak bugüne kadar memnuniyeti sağlayamadığımız hastalarımızın tedavisini, beğenmedikleri veya bizim yaptığımız tedaviden kaynaklı bir problem oluşması durumunda herhangi bir ek ücret yansıtmadan gerekli tüm desteği sunuyorduk. Şimdi ise tüm hizmetlerimizin arkasında durduğumuzu kurum garantisi kapsamına alarak belgeliyoruz." dedi.

"Hastaya güven vermek şart"

Sağlık alanındaki en hassas ve kırılgan noktanın güven olduğuna dikkat çeken Hasan Hüseyin Savukduran, garanti belgesi uygulaması ile temel amaçlarının, alanında uzman polikliniklere örnek olmak ve ağız ve diş sağlığı alanında yaşanan mağduriyetlerin yerini güvenin almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Savukduran, "Hastaların tedavi süreçlerinde mağdur olup kurumumuza gelmesi ve aynı güvensizliği bizimle de paylaşması, hastalarımızı rahatlatmak amacıyla hem sorumlu olarak bizleri bağlayan hem de hastaların haklarını koruyan bir belgeleme sisteminin gerekliliğini ortaya koydu. Zira söz konusu sağlığını size emanet eden insanlar olduğunda, onlara güven vermek şart. Bu kapsamda bizler de son teknolojilerden yararlanarak hizmet kalitemizi artırmaya ve hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm bu çabamızın sağlık sektörüne örnek olmasını umuyor, güvene dayalı bir atmosfer oluşturulması için gayretlerimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.