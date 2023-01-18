“Ağrı ve güç kaybının nedeni biseps tendonu olabilir”

Dr. Cem Coşkun Avcı, “Biseps tendon yaralanmaları ağrı ve güç kaybına sebep olur. Ani bir zorlamada biseps tendonunda yırtık oluşabilir. Tendon iltihapları ise daha çok omuz sıkışmayla ile çoğalır. Omuz sıkışması da toplumda yüzde 40 ila 45 arasında görülür” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, hemen her yaşta görülebilen omuz ağrıları ile güç kaybının altından biseps tendonu yaralanması çıkabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Avcı, biseps tendonunda en sık 2 tür hastalığın görüldüğünü belirterek “Biseps tendonu, omuz eklemini sabitleyen, dirsek ekleminin katlanmasını sağlayan bir tendondur. Bu tendonla en sık iltihabi durumlar ve biseps tendon yırtıkları görülür. Biseps iltihapları her yaşta çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Biseps tendon yırtıkları genellikle omuz ekleminin zorlanması, ters bir hareket yapılması ya da eklemin yaşla birlikte yıpranmasıyla görülür. Omuz ekleminde yırtıklar ve sıkışma rahatsızlıklarına istinaden biseps tendinitleri yani iltihapları oluşur” diye konuştu.

“Sigara ve kolesterol ilacı kullananlar risk altında”

Özellikle ağır spor ve ağır iş yapanlarda aşırı zorlanmalara bağlı anormal kasılma sonucunda eklem içinde biseps tendonunun kopmasının görülebileceğine değinen Prof. Dr. Avcı, “Biseps tendonunda ilk olarak omuz içerisinde kopmalar gerçekleşir, omuz ile ilgili şikayetlere sebep olur. Diğer sebebi ise iki eklemli kas olduğu için dirsekten de kopabilir. O zaman da dirsek eklemi ile ilgili hastalıklara sebep olur. Dirsek ekleminden kopması daha çok genç veya orta yaşlarda görülürken omuz içerisinde kopması daha ileri yaşlarda görülür. Her halükarda hastalarda ağrı ve güç kaybı gibi şikâyetlere sebep olur. Biseps tendonu yırtığında hem sigara ve alkol hem de kolesterol ve türevi ilaç kullananlar risk altındadır. Bu yüzden tendonda oluşan ani bir zorlama sonucu yırtık oluşabilir. Tendon iltihaplarına geldiğimizde ise daha çok omuz sıkışma hastalığı ile çoğalır. Omuz sıkışması da toplumda yüzde 40 ila 45 arasında görülür. Dolayısıyla iltihapları yırtıklara göre daha sık görebiliriz. Biseps tendonunda eklem içi yırtıkları vardır bunlar da aynı şekilde sporcularda ve ağır iş yapanlarda sık görülür” şeklinde konuştu.

Temel reis pazısına dikkat

Dr. Avcı, biseps tendonu tedavi edilmediğinde ağrının omuzdan aşağı yayılacağını ifade ederek şu bilgileri verdi: “Tedavi edilmediği zaman kısmi yırtıklar tam yırtığa dönüşebilir. Tam yırtığa dönüştüğü zamanda kolda kozmetik açıdan rahatsız edici ‘temel reis pazısı' dediğimiz şekil bozukluğu oluşur. Özellikle dirsekteki katlama gücünü belirgin şekilde azalır. Örneğin; güçlü şekilde bir şeyleri tutmak, çevirmek ve ağır kaldırma esnasında hasta ağrının yanı sıra zayıflık hisseder. O yüzden tedavi edilmediğinde iltihap veya kısmi yırtıklar tam yırtığa dönüşüp bu şekilde fonksiyon kısıtlamasına neden olur. Tedavi hastalığın evresine göre medikal dediğimiz ilaç ve fizik tedaviyle ya da cerrahiyle yapılabilir.”

“3-6 aydan uzun süren şikayette kapalı ameliyat şart”

Cerrahi dışı tedavilerde hastanın ağır işlerden kaçınarak, dinlenmesini tavsiye ettiklerini belirten Prof. Dr. Avcı, “Dinlenme sürecinde buz uygulamaları faydalı oluyor. Kişinin yaptığı ağır aktiviteler varsa onları kısıtlamak gerekiyor. Steroid olmadan kullanılan antiinflamatuar ilaçlar hem ağrıyı hem de yangıyı azaltıyor. Çok ağrılı durumlarda gerekirse kortizonlu steroid enjekte ediliyor. Bu işlem sık tekrarlanırsa tendonu zayıflattığı için yırtığı kolaylaştırıyor. Ancak belli aralıklarla yapılması fayda sağlayabilir. Eğer bu tedavilerden yanıt alınamazsa, özellikle 3 ila 6 aydan uzun süren şikâyetler varsa o zaman cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavileri artık kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Yırtık ya da iltihaplı tendonu eklem içerisinden görüntüleyip o bölgenin tamiri veya kemiğe sabitlenmesi şekilde bir işlem uyguluyoruz. Çok ileri yaşlardaki hastalarda ise hiç kemiğe sabitlemeden yırtık olan kısmın serbestleştirilmesi dahi yeterli olabilir bu da tedavi sürecinin hızlı ilerlemesini sağlar” ifadelerini kullandı.