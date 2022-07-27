Ağrı'da yaya geçidinden geçen yaşlı adam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ağrı'da yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki Mehmet Ali Demirtaş'a hızla gelen otomobil çarptı. Kaza sonucu yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken sürücü serbest kaldı. Sürücünün serbest bırakılmasına isyan eden yaşlı adamın acılı oğlu, "Şahıs 30 km hızla gelmesi gerekirken 140 km hızla geliyor. Bu da bir cinayettir. Tek isteğimiz adalet yerini bulsun. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmasın" dedi.

Kaza, Ağrı'da Kurban Bayramı arifesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsten inen 72 yaşındaki Mehmet Ali Demirtaş, yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmek istedi. Demirtaş, yola çıktığı anda kendisine doğru hızla gelen Mehdi Bayat idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Korkunç kazada Mehmet Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mehdi Bayat olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehdi Bayat, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Yaşlı adamın ailesi, sürücü Mehdi Bayat'ın serbest bırakılması kararına isyan etti.

"Tek isteğimiz, adalet yerini bulsun"

Hayatını kaybeden Mehmet Ali Demirtaş'ın İstanbul'da yaşayan oğlu Zeki Demirtaş, "140 km hızla babama vuruyor. 1 saat bile ceza almadan yalan ifade vererek çıkıyor. Ne kanunları takıyor ne de başka bir şeyi. Elini kolunu sallayarak geziyor. Babam karşıdan karşıya yaya yolundan geçiyor. Yaya yolunun ilerisinde okul da var. Kırmızı ışıklar da var. Şahıs 30 km hızla gelmesi gerekirken 140 km hızla geliyor. Bu da bir cinayettir. Şuan biz mağduruz. Tek isteğimiz adalet yerini bulsun. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmasın. Şahıs babama çarptıktan sonra gidiyor tekrar geri geliyor" dedi.

"Bayram bize zehir oldu"

Zeki Demirtaş, "Acımız büyük. Babam bizi ziyaret etmeye gelecekti, nasip olmadı. Gelemedi. Acı haberi bize geldi. Bayram bize zehir oldu. Bu kadar hızlı ve bilinçsizce kimse araba kullanmasın. Babama çarpan adam suçludur. Sesimi duyanların içi acısın, babamı kendi babaları olarak görsünler. Benim canım acıyor" diye konuştu.