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Ağustos ayında Ece Mumay en çok dinlenen yerli sanatçı oldu

Dijital müzik platformu Muud’un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı.

Dijital müzik platformu Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Uzi'nin ‘Kan' albümü, yerli albümler kategorisinin zirvesine otururken, Ece Mumay en çok dinlenen yerli sanatçı ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde birinci oldu. Yabancı listesinin ilk sırasına ise The Weeknd yerleşti.



Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ağustosta en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir arşiv ve müzik dinleme keyfi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Uzi'nin ‘Kan' isimli albümü oldu. Rap'in önemli isimlerinden Uzi'ye martta yayınlanan dokuz şarkılık albümünde Mavi, Eko Fresh, Critical ve Stap eşlik etti. Ağustosta en çok dinlenen yerli sanatçılar ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde ilk sırada, başarılı cover'ları ve kendi kanalında yayınladığı şarkılarıyla müzik piyasasında zirveye yerleşen Ece Mumay yer aldı.



Ağustosta en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Uzi'nin ‘Kan' albümünü Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çiçeği' ve Ebru Yaşar'ın ‘Gel De Sevme' albümleri takip etti. En çok dinlenen single'larda ise Ece Mumay'ın ‘Peri' single'ının ardından Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli'den ‘Rüzgar' ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'tan ‘Sevmedim Deme' parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Ece Mumay'ı Uzi ve Hadise izledi.



En çok dinlenen yabancı albümü Happier Than Ever oldu


Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde Grammy ödüllü genç yıldız Billie Eilish'in ikinci albümü ‘Happier Than Ever' yer alırken The Weeknd de en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde bir numaraydı. Dünya listelerinde uzun süre ilk sırada yer alan ve rekor dinleyiciye ulaşan Kanadalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve prodüktör The Weeknd'i Billie Eilish ve INNA takip etti.



Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan ağustos ayının en çok dinlenenleri şöyle:



En çok dinlenen yerli albümler


Uzi - Kan


Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği


Ebru Yaşar - Gel De Sevme


Zeynep Bastık - Zeynodisco


Buray - Başka Hikayeler


Sibel Can - Hayat


Gazapizm - HİZA


Kahraman Deniz - 6


Merve Özbey - Devran


Haluk Levent - Vasiyet



En çok dinlenen yerli single'lar


Ece Mumay - Peri


Bilal Hancı, Mustafa Ceceli - Rüzgar


Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme


Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Nabız


Hadise - Hay Hay


Merve Özbey - Yerle Yeksan


Uzi - Krvn


Derya Uluğ - Kanunlar Gibi


Sefo - Bilmem Mi?



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Ece Mumay


Uzi


Hadise


Mustafa Ceceli


Kurtuluş Kuş


Burak Bulut


Merve Özbey


Zeynep Bastık


Demet Akalın


İkilem



En çok dinlenen yabancı albümler


Billie Eilish - Happier Than Ever


Maneskin - Chosen


The Weeknd - The Highlights


INNA - Nirvana


Halsey - If I Can't Have Love, I Want Power


Olivia Rodrigo - SOUR


Dennis Lloyd - Some Days


Doja Cat - Planet Her


Harry Styles - Fine Line


Maroon 5 - JORDI [Deluxe]



En çok dinlenen yabancı single'lar


The Weeknd - Take My Breath


Maneskin - Beggin


Billie Eilish - Happier Than Ever


INNA - Flashbacks


SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]


INNA - Maza


Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY


Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE


Harry Styles - Watermelon Sugar


The Weeknd - Blinding Lights



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


The Weeknd


Billie Eilish


INNA


Maneskin


Halsey


Doja Cat


Olivia Rodrigo


Justin Bieber


Rihanna


Shakira

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