Ağustos ayında Ece Mumay en çok dinlenen yerli sanatçı oldu

Dijital müzik platformu Muud’un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı.
Dijital müzik platformu Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Uzi'nin ‘Kan' albümü, yerli albümler kategorisinin zirvesine otururken, Ece Mumay en çok dinlenen yerli sanatçı ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde birinci oldu. Yabancı listesinin ilk sırasına ise The Weeknd yerleşti.
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ağustosta en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir arşiv ve müzik dinleme keyfi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Uzi'nin ‘Kan' isimli albümü oldu. Rap'in önemli isimlerinden Uzi'ye martta yayınlanan dokuz şarkılık albümünde Mavi, Eko Fresh, Critical ve Stap eşlik etti. Ağustosta en çok dinlenen yerli sanatçılar ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde ilk sırada, başarılı cover'ları ve kendi kanalında yayınladığı şarkılarıyla müzik piyasasında zirveye yerleşen Ece Mumay yer aldı.
Ağustosta en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Uzi'nin ‘Kan' albümünü Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çiçeği' ve Ebru Yaşar'ın ‘Gel De Sevme' albümleri takip etti. En çok dinlenen single'larda ise Ece Mumay'ın ‘Peri' single'ının ardından Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli'den ‘Rüzgar' ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'tan ‘Sevmedim Deme' parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Ece Mumay'ı Uzi ve Hadise izledi.
En çok dinlenen yabancı albümü Happier Than Ever oldu
Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde Grammy ödüllü genç yıldız Billie Eilish'in ikinci albümü ‘Happier Than Ever' yer alırken The Weeknd de en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde bir numaraydı. Dünya listelerinde uzun süre ilk sırada yer alan ve rekor dinleyiciye ulaşan Kanadalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve prodüktör The Weeknd'i Billie Eilish ve INNA takip etti.
Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan ağustos ayının en çok dinlenenleri şöyle:
En çok dinlenen yerli albümler
Uzi - Kan
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Buray - Başka Hikayeler
Sibel Can - Hayat
Gazapizm - HİZA
Kahraman Deniz - 6
Merve Özbey - Devran
Haluk Levent - Vasiyet
En çok dinlenen yerli single'lar
Ece Mumay - Peri
Bilal Hancı, Mustafa Ceceli - Rüzgar
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme
Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Nabız
Hadise - Hay Hay
Merve Özbey - Yerle Yeksan
Uzi - Krvn
Derya Uluğ - Kanunlar Gibi
Sefo - Bilmem Mi?
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Ece Mumay
Uzi
Hadise
Mustafa Ceceli
Kurtuluş Kuş
Burak Bulut
Merve Özbey
Zeynep Bastık
Demet Akalın
İkilem
En çok dinlenen yabancı albümler
Billie Eilish - Happier Than Ever
Maneskin - Chosen
The Weeknd - The Highlights
INNA - Nirvana
Halsey - If I Can't Have Love, I Want Power
Olivia Rodrigo - SOUR
Dennis Lloyd - Some Days
Doja Cat - Planet Her
Harry Styles - Fine Line
Maroon 5 - JORDI [Deluxe]
En çok dinlenen yabancı single'lar
The Weeknd - Take My Breath
Maneskin - Beggin
Billie Eilish - Happier Than Ever
INNA - Flashbacks
SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]
INNA - Maza
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Harry Styles - Watermelon Sugar
The Weeknd - Blinding Lights
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
The Weeknd
Billie Eilish
INNA
Maneskin
Halsey
Doja Cat
Olivia Rodrigo
Justin Bieber
Rihanna
Shakira